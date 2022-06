Adama Diaw : « La jeunesse a maintenant découvert Sonko…le manipulateur »

Ousmane Sonko continue de subir les foudres des partisans du camp présidentiel. Invité par une radio de la place, Adama Diaw alias Diaw Fara n’a pas raté le leader du Pastef. « Je commencerai par m’incliner devant la mémoire des trois vies fauchées lors des manifestations interdites de ce vendredi. Je voudrais dire à l’opinion nationale et internationale que l’unique responsable de ces actes barbares n’est personne d’autre qu’Ousmane Sonko. C’est un manipulateur doublé d’un assassin. Il ne peut les dédouaner de sa conscience. Il va les traîner comme un boulet. Il a envoyé ses enfants à l’école et ceux d’autrui à la mort.C’est indigne et inhumain », dit-il.

Le jeune responsable de la COJER dans la Commune de Gnith (Dagana) de rajouter : « On a comme l’impression que Ousmane Sonko est jaloux de Dakar. Pourquoi il veut rester toujours manifester dans la capitale et refuse de le faire à Ziguinchor. Il veut détruire les infrastructures qui y existent. Il faut que Barthélémy Diaz et Bamba Fall en prennent conscience car il est un vrai pourfendeur. »