« Le militaire Youssou Ndour restaure l’ordre républicain et le réflexe patriotique » (MCSS/Fulla ak Fayda)

Le Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal Fulla ak Fayda, parti politique d’obédience culturelle se félicite du triomphe de la musique sénégalaise et Africaine sous l’impulsion généreuse de Youssou Ndour désormais Immortel.

Au-delà de l’apport économique, culturel et identitaire de Bercy 2022, Youssou Ndour créateur du mbalax moderne, prêt à porter facile à transporter a su ressuscité avec ferveur le sourire aux sénégalais dans un contexte de communion mondiale : Ni armes, ni violence, et sans haine. Il n’y a que l’homme de culture qui peut réussir ce miracle : Youssou Ndour est lui-même un miracle de la culture, un sauveur pour sa patrie le Sénégal, un donneur d’émotions légales et légitimes pour l’humanité entière.

Le Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal Fulla ak Fayda apprécie positivement l’appel symbolique du musicien à la restauration de l’ordre républicain par cet hommage rendu à nos forces de sécurité, et de défense et qui restera gravé pour l’éternité dans la mémoire collective Africaine, et mondiale.

Le parti Fulla ak Fayda appelle au respect à la culture, seul garantie de paix, et de développement durable.

Le Bercy de Youssou Ndour de ce 18 juin 2022 a enterré définitivement l’Afro- pessimisme et s’ouvre désormais une solution pour DEMAIN.

Le parti politique Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal Salut à travers ce Bercy 2022 l’ère des grandes victoires Africaines par Youssou Ndour et le super étoile.

Fait à Dakar le 19 Juin 2022

Le bureau du parti ;

Le président

Abdoulaye Mamadou Guissé

Le vice-président

Idrissa Diop musician international