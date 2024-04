Adama Gaye à Diomaye : «Gare…au déséquilibre ethnique»

President Diomaye, naafiooo…

C’est doux d’être au pays. De se lâcher. D’être d’humeur à ne pas critiquer.

Sauf que le gouvernement manque cruellement de femmes. De jeunes et…d’artistes !

D’un portefeuille des droits humains. D’un autre de la Bonne Gouvernance, de la démocratie et des libertes ! Indispensable, après le traumatisme que nous venons de vivre.

D’un Ministère chargé de récupérer les biens et comptes nationaux spolies.

Où est le 3eme âge et où sont les retraités?

Où sont les personnes handicapées.

La Diaspora qui a tout donné et rendu ce changement possible edt zappée.

Le Ministère du Pétrole est dépassé. Et le gaz? Et les renouvelables? Et l’hydrogène vert?

Gare aussi au déséquilibre ethnique. La nation est un arc-en-ciel ! Toutes les couleurs ethniques doivent y etre représentées. Les lacunes sont bavardes

Franchement, il faut corriger !

Plus inquiétant, les rumeurs d’une coalition pour servir de bouclier au nouveau président sont montées au ciel hier depuis l’hôtel King Fahd de Dakar. Comme si la Cap21 n’avait pas coulé la présidence de Wade. Comme si Bennoo Book Yakaar ou paathioo n’a pas encalminé le regime de Macky Sall?.

Cette affaire de coalition défendue par l’encombrante Mimi Toure hier pour secourir le pouvoir est une grosse c*nnerie.

Président Diomaye, aucune coalition ne vous a élu ni ne vous sauvera. Dieu et le peuple vous ont mis la où vous êtes.

Faites l’effort de leur être redevable. S’ils ne veulent plus de vous, acceptez cela comme un fait démocratique.

Refusez d’être l’otage de ces coalitions d’opportunistes. Et sectaires qui nont quun projet: pretendre servir de bouclier au président pour mieux se servir comme le firent dautres coalitionnistes, du genre Adji Mbergane Kanoute. Aminata Mbengue Ndiaye et autres profitard.e.d.. Où encore ce patronat de presse qui avait voulu se tailler avec une ardoise fiscale de 40 milliards. Sans compter ce secteur privé national inutile mais biberonner au lzi des marchés captifs et du contenu local qu’il…privatise ! Ça suffit, ce cirque !

Vous êtes President du Sénégal !

Excusez cette incursion qui me fait sortir de ma nouvelle posture : de contributeur par les investissements, le débat et l’action politique et le développement.

Adama Gaye, l’homme à la truelle