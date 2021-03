Le journaliste « exilé » au Caire ne rate aucune occasion pour larguer des bombes incendiaires dans le Macky. Selon Adama Gaye, « l’ennemi du Sénégal et des Sénégalais s’appelle Macky SALL et il convient de le réduire à sa plus simple expression, hors d’état de nuire, de le factoriser par zéro », écrit-il sur le réseau social.

Avant de rajouter : « Toutes ces secousses, tous ces coups tordus, complots, pillages de ressources et destructions des libertés, créations de milices paramilitaires, exécutions extrajudiciaires, bourgeonnement d’espèces humaines sauvages comme les larbins milouche et co, c’est sous lui qu’ils ont vu le jour, ont grandi et été couvé », déclare Adama Gaye.

A en croire le journaliste éxilé au Caire : « Il faut couper Macky SALL du Sénégal pour que notre arbre national puisse recommencer à grandir sainement sans être étouffé par les verrues qu’il porte ».

Adama Gaye estime que « ce n’est pas de remaniement ministériel ni de PSE qu’il faut. Macky devra déférée devant la CPI et rendre tout ce qu’il a volé », prévient-il.