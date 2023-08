Adama Gaye : « Non à une intervention militaire de la CEDEAO au Niger »

Niger: Non à une intervention militaire de la CEDEAO !…Par Adama Gaye

Alors qu’elle se trouve dans l’oeil du cyclone, l’Afrique de l’Ouest est en passe de franchir le pas fatal qui la plongera dans sa déstabilisation au milieu de désordres dont nul ne sait quelles en seront les conséquences -incalculables et de grande ampleur, à coup sûr.

C’est dire à quel point il est urgent d’arrêter sans tarder les sirènes de la guerre qui montent dans son ciel déjà troublé et tendu.

Précipitée, irréfléchie, la décision de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) d’intervenir militairement au Niger si la junte qui y a pris le pouvoir, voici une semaine, ne le rend pas, pourrait se révéler être l’ultime bêtise dans une série ayant fini de décrédibiliser l’organisation régionale.

Qui n’entend pas résonner les inquiétants tambours de la guerre ici, alors que jamais cette partie du continent africain n’a été autant travaillée par des crises multiformes, allant de ses leaderships politiques fragilisés par le pouvoirisme de ses figures les plus en vue, irrespectueux de leurs obligations constitutionnelles; la corruption oppressante: les menées illibérales. Le tout sur fond d’un effondrement économique des pays qui la composent, notamment par un endettement odieux au moment où, aussi, les fondements sociaux s’écroulent sous la pression du terrorisme, des secousses climatiques ou encore de la migration sauvage pour ne citer que les exemples les plus saillants de la banqueroute dont la région est devenue le nom. Sans compter l’instabilité à la tête de ses Etats mais la porosité de ses territoires, ventre mou de la criminalité internationale, de la drogue au blanchiment d’argent tandis que les appétits de contrôle de ses souverainetés nationales n’a cessé de grandir -des alentours de Tiananmen à la Place Rouge, des officines français aux circuits néo-Ottomaniens sans oublier les efforts d’un retour en grâce lancés depuis les bords du Potomac.

Comme tétanisés, embués par ces offensives de charme extérieures, les dirigeants Ouest-africains, dont le regard est rivé sur les coups d’Etat, revenus à la mode, qu’ils voient se multiplier tels un effet domino, sous les couleurs kakis, semblent être dépassés.

Ne sachant plus où donner de la tête, ils n’ont donc rien trouvé de mieux que de jouer la carte de la…dureté. Sans même se soucier des conséquences de cette approche spartiate pour résoudre les défis régionaux, les autorités de la Cedeao ont ainsi donné le la: en édictant une série de mesures, des sanctions extensives et impératives, pour contraindre les derniers à se lancer dans le coup de torchon militaire à restituer le pouvoir, « au plus tard dans une semaine », à ce qu’ils qualifient de représentants de l’ordre constitutionnel normal.

En un mot, la messe est dite: il leur faudra remettre Mohamed Bazoum à son poste de Président de la République du Niger, d’où il a été déchu et, depuis, séquestré dans sa résidence à Niamey, la capitale. Entre les faiseurs du coup d’Etat militaire et leur victime, l’Autorité, comme se désigne la conférence des Chefs d’Etat de la Cedeao, n’a pas tremblé pour trancher en faveur de cette dernière, en exigeant qu’il retrouve ses charges, sans aucun compromis possible.

Sa fermeté est d’autant plus remarquable qu’elle fut silencieuse et complice lorsqu’en mars 2021 le même Bazoum ne fut porté à la magistrature suprême qu’après un scrutin frauduleux au grand dam de ses adversaires politiques, Mahamane Ousmane, son principal challenger et vainqueur probable de l’élection n’accueillant aucune réaction des dirigeants Ouest-africains pendant qu’il s’époumonait à les convaincre du détournement des suffrages par le pouvoir auquel appartenait le vainqueur (auto) proclamé.

Le coup d’Etat qui l’a fait tomber n’est, en réalité, pas une surprise tant les signes l’annonçant s’amoncelaient dans le ciel politique Nigérien depuis des lustres. Outre l’alignement proche de la servilité, qui rabote la souveraineté nationale, faisant de lui le pion heureux de l’être de la France dans une région où elle est rejetée, Bazoum ne s’était pas seulement contenté d’offrir le refuge aux forces civiles et militaires françaises chassées de partout mais n’a eu de cesse de clamer son opposition aux volontés d’émancipation des pays limitrophes au sien. Au même moment, sa gouvernance intérieure laissait plus qu’à désirer: la corruption était généralisée et la terreur d’Etat omnipotente.

En cherchant à réorganiser, pour la reprendre en mains, sa garde présidentielle, il a fini par provoquer le sursaut de résistance en son sein. Et, sous l’inspiration du général Abdourahamane Tiani, son chef, ce qui devait arriver arriva. L’histoire retiendra le 27 Juillet comme une autre date où, pour la 4ème fois, les militaires Nigériens sont sortis de leurs casernes, avec succès, pour prendre le pouvoir.

Dans cette région Ouest africaine qui en est ainsi à son 4ème régime militaire après le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, cette goutte d’eau venue du Niger était, pour les dirigeants de la Cedeao, celle de trop.

La vérité est que le contexte n’était pas seulement alourdi par la pluralité, la récurrence, des interventions militaires, mettant fin à un pacte africain, adopté lors d’un sommet de l’Organisation de l’unité africaine (Oua), ancêtre de l’Union africaine (Ua), selon lequel les militaires devaient se charger de l’intégrité territoriale de leur pays, de leur sécurité intérieure et de la mise en œuvre de leur génie militaire dans la construction nationale alors que les civils s’occupaient du leadership politique, asservissant les premiers rôles au second.

L’échec des pouvoirs civils à délivrer les résultats escomptés de la démocratisation politique survenue depuis la fin des années 1980 n’a pas contribué à leur affermissement à travers le continent. Progressivement impopulaires, aliénés à des sources interlopes, ils ont perdu le peu de crédibilité qui leur restait dès lors que leur statut de Léviathan n’était plus garanti. Aucune sécurité ni bien-être ne découlait de leur emprise sur les rênes des pays, bien au contraire ils ont fini par apparaître comme des gangs d’intérêts privés: la défiance à leur égard n’a plus été masqué mais ouverte et les appels au retour de formes non-constitutionnelles, y compris militaires voire portés par des extrémismes religieux ou non, ne se font plus en cachette.

La volonté de la Cedeao de mettre fin à ce qu’elle considère être une anormalité au Niger et dans d’autres pays peut certes avoir été un mouvement endogène. Rien n’exclut cependant pas qu’elle ait été instrumentalisée par la France dont les intérêts au Niger, notamment sur son uranium, et son souci d’y sauver ce qui lui reste d’image dans une région où elle est humiliée par les peuples et les nouveaux héros militaires l’ont menée à déployer un zèle excessif pour empêcher la réussite des nouveaux dirigeants locaux.

C’est, beaucoup plus que de l’ingérence des puissances extérieures, France ou Russie étant les plus en vue, à la fébrilité des pouvoirs civils Ouest-africains que l’on doit la posture va-t-en-guerre de la Cedeao contre les militaires.

Il suffit de regarder de l’autre côté du fleuve Niger, qui a donné son nom au Niger et à son puissant voisin, le Nigeria, pour comprendre en quoi les rêves bellicistes ont repris des couleurs dans une organisation que l’on avait plutôt connue, ces dernières années, pour ses efforts de médiation, électoraux et politiques, avec comme exceptions ses velléités d’interventions militaires inabouties, pour l’essentiel, en Sierra Leone, en Guinée Bissau ou, auparavant, au Libéria.

C’est, au milieu du désintérêt suscité par la guerre civile Libérienne, survenue en 1989, alors que le monde se focalise sur le conflit ayant de fortes senteurs pétrogazières, en Août 1990, entre l’Irak et le Koweït, que les dirigeants Ouest-africains, réunis à Banjul, comprennent qu’ils ne devraient pas compter sur l’inéquitable communauté internationale pour résoudre leurs problèmes. Voilà comment est né, en cette fin d’année-là, l’Ecomog -le groupe d’observation militaire de la Cedeao dont la mission est d’intervenir au Libéria pour y mettre fin aux atrocités. Les Libériens, taquins, s’empresseront de le rebaptiser en « Every car or movable object, gone! »; pour signifier que l’Ecomog devint, à son lancement, un projet de vol massif perpétré par les forces qui étaient censées sauver leur pays.

En devenant par la suite la principale pourvoyeuse de normes, notamment par ses observations électorales, ses arbitrages juridiques et ses acquis communautaires, la Cedeao, en plus de son engagement à résoudre les conflits militaires, avait pu voir sa marque briller dans un ciel institutionnel africain où le panafricanisme devenait poussif.

Ce que sa détermination à recourir à la guerre au Niger induit, c’est le risque d’abord d’une Libanisation de ce vaste territoire de plus d’1million 200 mille km2 entouré de plusieurs pays. Toute solution militaire qu’elle choisirait entraînerait un accroissement dans les rangs des forces djihadistes qui sont comme des poissons ici et les commandants de ces mouvements asymétriques suivent, gourmands, cette anomie à venir où ils s’empresseront de faire leur marché en recrues.

Quand on sait que le Nigéria dont l’utilisation n’est venue qu’en 1861 après la fusion, devenue unitaire en 1914, entre le Nord et le Sud du pays, sous la férule des colons Britanniques, connaît depuis quelques-années une profonde remise en question au point que le fédéralisme y est ouvertement contestée par des forces centripètes, on peut, à bon droit, se demander si une intervention militaire ne va pas précipiter le délitement de l’Etat le plus peuplé du continent. Et qui sait créer à sa partie septentrionale une autre entité étatique qui réunirait les peuples culturellement et religieusement proches vivant des deux côtés du fleuve, à savoir des peuls et haoussas?

Ce qui rend encore plus problématique le projet d’une intervention militaire de la Cedeao au Niger, c’est qu’elle est portée par des dirigeants civils dont la légitimité laisse plus qu’à désirer. En particulier, c’est le cas de l’actuel Président du Nigéria, le presque grabataire Ahmed Bola Tinubu, dont l’élection en février dernier continue d’être contestée dans les tribunaux Nigériens par ses deux rivaux, Abubakar Attiku et surtout Peter Obi, avec des chances d’être annulée.

Dans ces conditions, les exégètes sont nombreux à ne voir dans l’attitude belliqueuse, au nom de la préservation ailleurs de la démocratie, qu’affiche Tinubu, qu’une stratégie de dérivation pour faire oublier ses soucis de légitimité électorale, en se drapant au passage des cris d’orfraies contre les derniers auteurs d’un pronunciamento.

On est en droit de rigoler de ces manifestations de colère provenant de lieux douteux, défendant ici, sur ces terres Ouest-africaines qui leur échappent leur beefsteak, surtout actionnés par des cercles Occidentaux, de la France, l’Union Européenne, les Usa et leurs relais à l’Union africaine, la Cedeao et l’Organisation des Nations-Unies (Onu) à laquelle il reviendra de donner ou non le feu vert à toute opération militaire en vertu de sa Charte qui en fait la gardienne de la paix internationale.

Nous entrons dans une zone grise. Mais qui est surpris par les développements qui s’en dégagent quand on sait que les pouvoirs politiques frappés d’illégitimité ont tendance à se lancer dans des actes de dérivation hors de leurs frontières nationales pour faire oublier leurs défis domestiques.

Sous ce rapport, on peut penser que les menaces d’une intervention militaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) sur les putschistes qui ont pris le contrôle du Niger n’est mû que par un souci d’auto-préservation, de survie, qui sentent que l’effet domino ravageur n’est pas loin de balayer tout, d’abord eux, sur ces pays provisoirement épargnés par ce raz-de-marée militaire.

Dans cette situation où la confusion des intérêts et les pétitions de principes s’entrechoquent, force est de croire que peut-être la seule lueur d’espoir vient de cette médiation menée par l’ancien Président du Nigeria, Abdusalami Abubakar, lui-même ayant structuré la transition des militaires aux civils dans son pays, et le Sultan de Sokoto, Muhammadu Sa’ad Abubakar, qui fut dans une vie antérieure un agent de liaison de son pays à la Cedeao. Ces deux hommes que je connais personnellement ont l’avantage d’être de la même extraction ethnique et religieuse que les Nigériens en plus de parler la langue…militaire!

Qu’on se le dise toutefois, toute intervention, surtout qu’elle se fera dans la précipitation avec des forces régionales s’étant montrées incapables de contenir les terroristes religieux et connues pour leur embourbement dans les opérations où elles ont été déployées ne ferait que mettre l’incendie finale à une poudrière déjà intense.

La volonté des dirigeants civils de sauver leurs fauteuils où ils ne sont maintenus qu’à coups de micmacs et de capture des volontés des peuples qu’ils continuent de diriger en bidouillant élections et ressources publiques, en s’emmitouflant du drapeau des valeurs démocratiques n’est plus tenable.

Faire la guerre au Niger mènerait l’Afrique de l’Ouest à son implosion finale puisque nous voyons déjà se mettre en face des auteurs de putschs civils ceux militaires qui n’ont plus de complexes, soutenus par les peuples africains (voir le dernier sondage Afrobarometer), qui, ensemble, leur contestent toute primauté sur la gouvernance des pays africains.

Les vents qui soufflent exigent un surcroit d’honnêteté des autorités de la Cedeao si elles veulent retrouver leur crédibilité et celle de l’organisation régionale dont l’existence est même menacée par la perspective d’en sortir que brandissent des pays aussi importants que le Mali et le Burkina voire la Guinée-Conakry -si elle met à exécution son projet d’attaquer le Niger.

Intervenir militairement serait un autre désastre. Un de plus sur le chemin d’un projet panafricain trahi! Et ce serait un recul, voire une césure avec ses autres parties prenantes, les peuples et les militaires, qui ne sont pas du tout sur la même longueur d’onde que les pouvoirs civils, dont l’égoïsme est devenu le marqueur négatif d’une région menacée par leurs manœuvres pro-domo.

L’ultimatum de la Cedeao au Niger, je le dis donc, est une de ces folies qui ont fini par désespérer d’une institution qui n’a guère à offrir à ses souverains, les peuples, depuis sa création, le 28 mai 1975, voici 48 ans.

Je dis NON à une intervention militaire de la Cedeao pour quelque raison que ce soit: ce serait une bourde, surtout que les promoteurs d’une telle initiative et leurs commanditaires, à peine masqués, n’en ont ni la légitimité ni le droit !

La souveraineté du Niger ne saurait être soluble aux intérêts inavoués, qui les motivent.

NON, à cette guerre par procuration pour une France dont la politique africaine a failli et au secours de dignitaires civils régionaux, comme Tinubu ou Sall, vomis ou qui n’ont pas l’onction des peuples qu’ils gouvernent…

Adama Gaye

Ancien Directeur de la Communication de la Cedeao, est un exilé politique Sénégalais.