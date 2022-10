Adama Gaye : « Serigne Babacar Sy Mansour, mon héros »

Dieu est impératif. Hier, j’avais pris la résolution de prendre un repos éditorial de quelques jours juste pour voir si oui on non ma présence avait toujours une utilité ou si je polluais trop, par mes écrits, l’espace de cette tech-tonique dont je suis si entiché que j’avais fini par croire être victime de ma passion.

Puis, soudain, inattendue, l’information majeure, tombée du ciel, sur mon clavier d’ordinateur. Comme pour me dire: « attendez, vous avez encore du travail, de l’information à donner »! Elle me livrait le scoop de l’année, pour ne pas dire du siècle, à savoir que, par une lettre au vitriol, ferme et sans appel, le Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, qui l’avait remise en mains propres à Macky Sall, le soumettait à une Fatwa Khalifale pour lui intimer l’ordre de ne pas « mettre le feu dans le Sénégal » en voulant coûte que coûte se présenter à la prochaine élection présidentielle, de 2024, malgré les nuages qu’un tel projet déclenche déjà au dessus de nos têtes.

Quelle pépite! J’étais convaincu que sa publication soulèverait, à juste titre, les sourcils à travers le pays et que les doutes sur sa véracité seraient comme du charbon ajouté à la fournaise des débats qu’elle ne manquerait pas de susciter. Je savais cependant que je détenais un scoop incroyable mais vrai, un coup fumant, qu’il n’était pas question que je lui fasse le traitement à l’image de celui qui met le coude sur les scandales et crimes (de ses partisans politiques, sa famille et lui-même) qui l’arrangent.

L’information était d’autant plus précieuse qu’elle venait confirmer, conforter, mon appel d’hier matin, ici même, sur le thème de la relation entre la religion et la politique au Sénégal où j’invitais les guides religieux, toutes obédiences et confessions confondues, à reprendre le leadership moral et éthique qu’ils perdaient progressivement à force de se plier, se soumettre, sous les effluves de l’argent corrupteur, devant le pouvoir temporel, politicien.

Parlez- de grâce, parlez, les invitais-je à sortir de leur lourd silence, sans espérer que mon appel puisse recevoir une réponse autre que celle qu’aiment servir leurs entourages, du genre: « Il n’est pas discipliné, n’agit pas en disciple, et il ne se plie pas aux instructions des chefs religieux ».

C’est alors que le miracle s’est donc produit. Non seulement la lettre-oukaze remise à Macky Sall fut le choc de sa vie, la cérémonie officielle, hier soir, autour du Maouloud, en présence des représentants du gouvernement Sénégalais fut l’occasion pour le vénérable guide religieux de reprendre publiquement la substance de sa note épistolaire.

En invitant Macky Sall à rien moins qu’à veiller au respect des libertés démocratiques passablement brimées depuis qu’arrivé à la tête du Sénégal son ambition fut de les effacer pour imposer une loi de la terreur, un silence dans les rangs, nom d’un Césarisme tropical qu’il rêvait d’incarner.

Le Khalife ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Redonnant à la religion sa sacralité par la posture de la vérité qui doit l’irriguer, et au nom de la recommandation du dieu suprême, il a exigé que cesse l’application d’une justice injuste, à deux vitesses, selon son mot, qui continuerait de couvrir les alliés du pouvoir, peu importent les crimes qui leur sont imputés, tandis qu’elle serait expéditive, aveugle, contre les autres -les mal-pensants, ou citoyen -ne-s ayant le tort de ne pas se mettre sous le pied du tyran sahélien.

Les paroles de Serigne Babacar Sy Mansour ont aussitôt fait monter sa côte de popularité dans les cœurs et esprits de nos compatriotes.

D’un seul coup, c’est en héros, sauveteur, qu’il apparaît. En homme conscient de son devoir dicté par Dieu d’être dans le vrai. On peut d’ailleurs voir dans son image avec Macky Sall, prise jeudi lors de la visite pré-Gamou de ce dernier, que ses yeux perçants avec lesquels il le regardait, en lui tenant la main, indiquaient bien qu’il n’était pas d’humeur badin mais traduisaient une envie d’aborder des questions sérieuses, sans légèretés.

Le reste est connu. Cela m’amène à rendre cet hommage à un homme qui a eu le courage, la lucidité, la foi de dire son fait à César sans sourciller. C’est un tournant qui redore le blason si longtemps terni du leadership religieux national. Enfin…

Je me dois cependant d’affirmer ici que la posture de celui qu’on appelait naguère « Paa-Allemand », homme de rigueur et rectitude, n’est guère pour me surprendre.

Qu’il me soit permis de souligner certains faits qui l’ont fait monter, au fil des ans, dans mon estime.

Qui n’a pas noté ce jour où venu en retard à la levée de corps de Mansour Kama, l’un des patrons nationaux, il s’était refusé à prendre la place que les officiels voulaient lui donner aux premières loges de la cérémonie, se contentant de rester debout là où un étourdi policier l’avait confiné, en lui disant, sans le reconnaître: « y a plus de places devant ». « Je reste ici », avait-il répondu au Premier ministre d’alors qui était venu le supplier pour qu’il quitte les rangs de la plèbe. « Nous sommes tous pareils devant Dieu, laissez-moi ici », avait-il humblement rétorqué.

Son déplacement auprès de la famille de mon défunt ami, Amet Amar, grand bienfaiteur de son vivant des confréries, pour présenter ses condoléances, m’avait fait aussi voir l’image d’un homme simple mais surtout reconnaissant. C’est à ce genre de gestes qu’on reconnaît un être attaché aux prescriptions divines.

Qui, parmi nous, n’est pas non plus éclaté par son humilité en recevant ses hôtes, les invitant, sans manière, à se mettre à ses côtés, sur la même chaise ou sur le même lit, pour y échanger des farces instructives. Comme lorsqu’il a raconté comment, avec son fils, il a pu surmonter les rigueurs violentes des critiques, parfois lui destinées, sur les réseaux sociaux, au même titre qu’envers d’autres chefs religieux. « Mieux vaut les entendre pour mieux les supporter à l’avenir et y répondre », résume, philosophe, son fils, agissant en conseiller du pater.

Cet homme est extraordinaire. J’ai pu d’ailleurs, personnellement, en avoir le cœur encore plus net, voici plus de 5 ans, quand un soir de Ramadan, me promenant, pour de banales courses, dans le magasin Auchan situé en face de la Grande Poste de Dakar, je vis, à ma grande surprise, une silhouette qui me semblait tellement familière dans l’une de ses travées. Avais-je la berlue?

Il était près de 19 heures. Je dus m’arrêter. Mes yeux grandement ouverts, je n’eus de cesse de regarder pour bien être sûr de ce que je voyais.

Ce Monsieur qui était là, seul, en train de regarder les marchandises, lunettes nonchalamment posées sur le nez, moustaches finement taillées, noirceur d’ébène, ressemblait à s’y méprendre au patriarche de Tivaouane. Je finis par poser la question aux vendeurs: « mais c’est le Khalife Général des Tidianes que je vois là », dis-je, dans une forme interrogative. A quoi, ils répondirent, comme s’ils n’attendaient que cela: « Oui, c’est lui! ».

Interloqué autant qu’ébloui, je m’empressais de raconter l’expérience que je venais de vivre. « Mais Adama, chez nous ça se fait comme ça deh », me dit mon amie Sokhna Astou Sy, fille de Serigne Abdou Aziz sy Al Amine. « Même Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh faisait des courses pareilles, de son vivant ».

Au lendemain d’une nuit de dévotions consacrée au prophète des musulmans (PSL), je veux ici saluer, en lui souhaitant santé et longévité, la personne de Serigne Babacar Sy Mansour autant pour sa simplicité, son humanisme, sa foi et, comme il l’a prouvé hier, sa capacité à assumer sa mission de guide véridique face aux dérives inacceptables de Macky Sall.

Longue vie, mon héros, Sy Savané, tu m’as définitivement conquis…

Ton acte d’hier redonne à la chefferie religieuse une boussole pour qu’elle retrouve la crédibilité que nombre des ses figures ont perdue en se coltinant sans recul, depuis des années, par goût du lucre, de l’argent, avec un régime que toutes les règles de toutes les confessions se doivent de condamner.

Dieu fasse que tous suivent tes pas, en reprenant le discours courageux et vrai, que tu as eu le mérite de poser -en honorant, ce faisant, l’Islam, en l’un des ses plus grands jours, le Maouloud.

Ce matin, en me réveillant depuis ma terre d’exil, où je suis contraint de vivre parce que le Sénégal n’est plus sûr, du fait d’un régime qui assassine libertés et êtres humains, dans sa folle volonté de se pérenniser malgré sa faillite, je me sens moins seul: Serigne Babacar Sy, tu es devenu mon compagnon, garde le cap de la vérité, c’est ce dont les militants de la liberté, du droit et de la démocratie, de la vraie foi ont besoin.

Adama Gaye

Ancien détenu Sénégalais, otage, illégalement incarcéré par le régime assassin et voleur de Macky Sall, vit en exil loin de notre pays.