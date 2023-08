ADD traité de « tocard » chez lui…les gens ont parlé

Abdoulaye Daouda Diallo (ADD) ne pourra pas compter sur un soutien à l’unanimité de ses camarades de parti du département de Podor dans la course à la candidature de la présidentielle de 2024 de Benno Bokk Yakaar (BBY). Le Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) est désavoué dans sa propre base. Des militants de l’Alliance pour la République (APR) l’ont complètement éliminé de la course.

Alors que le Président du CESE et les mercenaires se vantent partout qu’il dispose d’une base solide à Podor, la réplique vient de tomber. Sileymane Ba membre de la COJER de Podor leur rabat le caquet. Pour Sileymane Ba, c’est faux de dire que c’est Abdoulaye Daouda Diallo (ADD) qui a joué un rôle décisif dans les victoires de l’APR dans le département de Podor. « Comment peut-on rappeler la victoire de BBY dans le département, tout en oubliant l’apport significatif des autres responsables politiques tels que le Docteur Cheikh Oumar Anne dont l’envergure politique dépasse les frontières du département ? »

Sileymane Ba fait même la leçon à Abdoulaye Daouda Diallo (ADD). « Nous devons faire preuve de retenue et rester dans une dynamique unitaire en attendant de connaître le candidat choisi par le Président Macky Sall. C’est dans cette dynamique que s’inscrit Cheikh Oumar Anne qui travaille, sans relâche, pour la victoire de BBY à travers le candidat qui sera désigné par le Président Macky Sall », balance-t-il. Comme pour dire à Abdoulaye Daouda Diallo que sa candidature est indécente et n’est pas la bienvenue.

Le membre de la COJER y va encore et c’est pour avertir le Président du CESE. « Pour poursuivre l’œuvre du Président vers un Sénégal émergent, nous devons faire preuve de retenue et rester dans une dynamique unitaire en attendant de connaître le candidat choisi par le Président Macky Sall. » L’avertissement est on ne peut plus clair. Abdoulaye Daouda Diallo (ADD) est désavoué à Podor même.

Celui qui clame partout qu’il est le mieux indiqué au sein de l’APR qu’il est le candidat le mieux indiqué pour remplacer le Président Macky Sall en 2024 au point de vouloir mettre la pression sur ce dernier, à travers son « APR – Authentique » qu’il a fait créer avec un groupuscule, est incapable de faire l’unanimité même à Podor. Pourtant, il prétend être le seul à BBY à faire vaincre le camp présidentiel en 2024, alors qu’il peine à jouer le rôle de grand rassembleur à Podor, malgré son statut de Président d’une institution comme le CESE.

Tout ceci vient confirmer les résultats du sondage qui vient d’être réalisé. Ce sondage dit qu’Abdoulaye Daouda Diallo (ADD) n’a aucune chance parmi les autres candidats à la candidature au sein de BBY, à remporter la prochaine élection présidentielle. Malgré tout, il continue à maintenir sa candidature qui n’a aucune chance de prospérer. Abdoulaye Daouda Diallo sème la zizanie au sein de la mouvance présidentielle, à cause de ses ambitions égoïstes.

Il est en train de ruiner tous les efforts que fait Macky Sall pour que le prochain Président de la République qui le remplace en 2024 soit issu des rangs de BBY. Pour ça, il faut que le candidat qui sera choisi soit un homme crédible, qui ne traîne pas de casseroles et qu’il soit connu et aimé auprès des populations. Abdoulaye Daouda Diallo (ADD) n’a pas toutes ses qualités. La réaction du membre du COJER dans le département de Podor prouve amplement qu’Abdoulaye Daouda Diallo (ADD) ne jouit pas d’une grande popularité.

Si Abdoulaye Daouda Diallo ne peut pas faire l’unanimité à Podor, ce n’est pas dans tout le Sénégal qu’il le fera. Il a beau déployer ses mercenaires pour faire le tour des rédactions afin d’obtenir de la part de certains quotidiens des articles pompeux sur lui, il reste un tocard.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn