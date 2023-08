Vaste escroquerie à Pastef : l’argent des immigrés pour libérer Sonko…détourné

L’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) n’est pas loin des organisations terroristes. Ce parti a désespérément tenté de plonger ce pays dans une crise sans fin. N’eût été la vigilance des autorités et la maturité du peuple sénégalais, les patriotes auraient réussi leur coup. La diaspora avait un rôle central dans cette mission. Malheureusement pour ses compatriotes, ils ont été roulés par une jeunesse qui refuse, désormais, de servir les intérêts d’un parti politique.

Pastef n’existe plus ! Les autorités ont pris l’initiative de dissoudre ce parti qui a tenu tête à Macky Sall pendant des années. Pour l’État, Pastef est une organisation insurrectionnelle. Dans un communiqué émis par le ministère de l’Intérieur, tous les griefs reprochés au parti d’Ousmane Sonko ont été énumérés. «Le parti politique PASTEF, à travers ses dirigeants et ses instances, a fréquemment appelé ses partisans à des mouvements insurrectionnels…», lit-on dans le document dont Xibaaru détient une copie.

Cette dissolution et l’arrestation de Ousmane Sonko ont conduit à des manifestations dans certaines parties du pays, notamment dans la zone sud. Des pro-Sonko tentent de libérer le PROS (président Ousmane Sonko). Mais ces manifs sont loin d’avoir l’effet escompté. Car le maire de Ziguinchor est toujours entre les mains de dame de justice. Et si on fait un tour sur les réseaux sociaux, on serait tenté de croire que le pays brûle de partout. Alors qu’il n’en est rien.

Sur le terrain, ce sont quelques manifestations mineures qui sont notées. Et depuis quelques jours, c’est le calme plat. Mais si des gens agissent ainsi, c’est pour berner les patriotes de la diaspora. D’où les slogans du genre «ça chauffe», «le Sénégal en feu», entre autres. Une véritable entreprise d’escroquerie se cache derrière. Les jeunes ont tout fait pour leur faire croire que leur projet était en marche. Ces membres de Pastef voulaient voir le pays brûler. Et ils ont mis les moyens pour que cela arrive.

En effet, des patriotes ont envoyé de l’argent aux militants basés à Dakar pour qu’ils dirigent la révolution. Malheureusement pour eux, cet argent a été utilisé à d’autres fins d’où leur colère. Les jeunes de Pastef ont préféré ne pas suivre ces égarés dans leur logique. En panne d’idée, ces compatriotes ont pris d’assaut les consulats et ambassades. D’ailleurs, beaucoup de ces personnes sont recherchées par les Polices de leur pays d’accueil. Comme quoi, ce n’est pas n’importe où qu’il faut jouer aux petits vandales.

Ce sont ces mêmes patriotes de Pastef qui se cachent derrière les insultes contre les Khalifes généraux. Mais aussi contre le président de la République. Ils sont très limités dans les débats politiques. Alors ils ont besoin de créer des situations extrêmes pour se faire remarquer. Malheureusement, les sénégalais savent qu’ils ne valent rien. Même le PROS (Président Ousmane Sonko) ne les considère pas. Car il sait pertinemment que ces hommes et femmes à la bouche puante ne peuvent pas lui faire gagner une élection.

Les sénégalais de la diaspora ne font que 4% du fichier électoral. Insuffisant pour faire gagner un candidat. Mais ce que personne ne peut expliquer c’est cette haine que les membres des hommes et femmes de la diaspora ont pour le Sénégal. Ce sont les seuls immigrés qui souhaitent voir le pays brûler. Et chaque acte qu’ils posent va dans ce sens. Ils financent les jeunes, ils attaquent les khalifes généraux et insultent le président Macky Sall. Tout est réuni pour qu’ils réussissent leur plan machiavélique.

Sauf qu’ils ont oublié de prendre en compte un paramètre : les jeunes ont tourné le dos à Sonko. Ils ont beau envoyer de l’argent et demander aux jeunes de sortir, ils n’en feront rien. La jeunesse a pris conscience des enjeux sécuritaires de l’heure avec l’avancée du jihadisme au Sénégal. Une avancée qui a donné aux forces de défense et de sécurité de nouveaux pouvoirs. Alors, aucun jeune ne s’aventurera dans les rues au risque de tomber sous la loi du 25 juin 2021 contre le terrorisme.

Pastef ne manquera pas à beaucoup de sénégalais. Ce parti a clairement démontré qu’il n’avait pas sa place dans le landerneau politique. Les idées nouvelles qu’il distille sont un énorme danger pour la stabilité du Sénégal. Si Ousmane Sonko veut revenir dans le jeu politique, il devra se débarrasser de ses «terroristes» dans la diaspora

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru