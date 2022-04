Adji Mbergane Kanouté défend Diouf Sarr et charge le personnel de santé

Des voix s’étaient levées pour s’indigner après le décès d’Astou Sokhna en couche à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Beaucoup de sénégalais réclamaient la tête du ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Invitée du Grand Oral sur Rewmi, Adji Mbergane Kanouté a défendu le ministre avant de s’en prendre au personnel de santé.

« Quand je parle du corps médical, je parle du personnel. On a le matériel qu’il faut et les infrastructures qu’il faut. Le problème c’est le personnel. Il n’est pas formé comme il le faut. C’est ce que Macky a dit dernièrement en Conseil des ministres. Il a indiqué qu’il faut aller vers la professionnalisation. Ce n’est pas opportun de réclamer le départ de Diouf Sarr. En quoi il est impliqué ? Il n’était pas là au moment des faits. Quand une femme accouche, le ministre n’est pas là. La personne en charge de la structure doit être en mesure de savoir ce qui se passe et veiller à la bonne marche. Mais depuis des années, les patientes sont victimes d’insolence, de brimades et de non-assistance. Nombreuses sont les femmes qui veulent être suivies par un homme. C’est la tendance, mais pourquoi ? Le « yeurmandé » chez les femmes c’est ce que l’on retrouve chez les hommes de plus en plus », a-t-elle déclaré..