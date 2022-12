Adji Sarr à Sonko : « Tu m’as violée à plusieurs reprises »

Au sortir de sa confrontation avec Adji Sarr, Ousmane Sonko avait demandé aux proches de l’ex-masseuse de la récupérer entre les mains des ‘’comploteurs’’. Mais Adji Sarr n’a pas tardé à répliquer. Elle déclare qu’elle a un père responsable qui l’a bien éduqué et qui prend bien soin d’elle. « Si on cherche un parent irresponsable c’est bien toi Ousmane Sonko. Tu es venu à Sweet beauty et tu m’as violée à plusieurs reprises », a-t-elle. Revenant sur les minutes de leur confrontation, elle a précisé que Ousmane Sonko n’était même pas en mesure de parler fort. Il répondait à peine aux questions du juge et des avocats.