Kaliphone et sa victime présumée

Adji Thiaré refait surface et refuse « d’arrêter de vivre pour un imbécile »

Depuis le procès de Kaliphone, Adji Thiaré Diaw avait disparu des radars. Elle refait surface avec une publication sur son Instagram. Un post qui en dit long sur le moral de la jeune fille. Malgré « un cœur bousillé », la victime de l’insulteur « refuse d’arrêter de vivre pour un imbécile, pour une population malveillante et un État inconscient ». La jeune a visiblement gagné son combat contre le regard de l’autre. « Je voulais pouvoir sortir sans qu’on m’insulte ou sans qu’on me demande si c’est moi la fille violée. Je l’ai réalisé » a-t-elle affirmé. La vidéo postée sur instagram décrit d’ailleurs ses efforts afin de mieux sourire à la vie. On y aperçoit une jeune fille qui donne l’air d’être en « vacances », selon Seneweb.

Par contre, ce combat n’a pas été de tout repos pour cette victime qui est allée jusqu’à avoir des pensées suicidaires. « J’ai vécu les pires injustices. Je voulais en finir avec ma vie. Mais ce serait bête de mourir pour des gens bêtes. Je rigole car je veux retrouver la moi d’avant. Mais mon cœur est bousillé J’ai perdu cette joie de vivre que j’avais. » Ses blessures, Adji Thiaré promet de les panser. Mais surtout, elle promet de ne pas abandonner « même si le suicide (lui) vient en tête ».

Adji Thiaré continue d’affirmer qu’elle a été violée par l’insulteur Kaliphone Sall même si, au procès, ce dernier n’avait été poursuivi que pour coups et blessures volontaires. Il a été jugé et condamné à 6 mois de prison dont 1 ferme assortie d’une amende de 500.000 FCFA. Toutefois, l’avocat de la victime avait déclaré avoir saisi personnellement le doyen des juges par plainte avec constitution de partie civile afin que l’accusé soit poursuivi pour séquestration et viol.