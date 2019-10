Affaire 94 milliards et tentative de politisation: Sonko ignoré par la Casamance et lâché par ses bases.

Ses souteneurs qui commencent à découvrir la vraie face de cet homme d’une arrogance inouïe, sont en train de lui tourner le dos.

Si pour certains, son reniement, après avoir declaré que tous les présidents du Sénégal méritaient d’être fusillés, était une erreur de jeunesse politique pardonnable; pour la majorité d’entre eux, l’oubli du nom de son cabinet lors d’une émission avec Pape Ale Niang le 02 janvier dernier dans l’affaire des 94 milliards et son voyage récent en Casamance, sont des fautes politiques d’une extrême gravité. Pour le premier , il s’est agi ni plus, ni moins, d’un grand mensonge volontaire, puisque personne ne peut oublier le nom de sa société, ni même oublier le nom de son enfant, et ce quelle que soit la fatigue, pretexte qu’il avait invoquée pour se justifier. Pour le deuxième, il s’agit par ce voyage en Casamance et cet appel régionaliste et identitaire, d’une tentative de remise en cause de l’unité nationale sur laquelle repose ce pays depuis l’indépendance. Sonko ne sait pas que la question de la casamance est sensible et le sang de toute la nation y est versée, pas celui des diolas seulement…, celui des séréres par exemple, s’y est abondamment versé, et que l’on ne s’amuse surtout pas avec ce dossier.

Sonko vient d’administrer au peuple , à la sagesse populaire et à l’intelligentsia, son immaturité, son incapacité, son incompétence mais aussi et surtout son indignité même à parler au nom d’un groupe politique, à fortiori aspirer à gouverner notre pays. Jamais de mémoire de politique, l’on a joué avec l’unité nationale et la cohésion sociale. Depuis 1982, l’Etat du Sénégal consent de nombreux efforts en Casamance au détriment des autres régions, pour sauvegarder cette unité nationale, si chère à tous les sénégalais. Tous les efforts qui sont consentis avant que Sonko ne naisse jusqu’à présent, avec le pôle Casamance érigé et les politiques de développement entreprises ainsi que ceux pour la paix, ne peuvent certainement être annihilés par cet homme qui a fini de s’auto liquider par la multiplication de ses bourdes dignes d’un ado.

<< Le pouvoir cherche à m’empêcher de participer à des élections >>, voilà la dernière déclaration politicienne que cet objet politique nous a servi dans un dossier qu’il a lui même soulevé. Le Président de la République Macky SALL n’a pas de pouvoir constutionnel d’empêcher à quiconque de participer à une élection au Sénégal ou de jouir de ses droits civils et politiques. En l’espèce, c’est la justice qui est compétente, éclairée par la constitution et le code électoral. Ce délinquant financier pris la main dans le sac dans cette affaire de titre foncier n°1451, veut déplacer le débat de son champ de bonne gouvernance à celui de la politique politicienne.

Accuser un sénégalais de soustraire à la comptabilité publique, 94 mille millions de FCFA, dans un pays qui prône la gouvernance vertueuse, est suffisamment grave pour etre ignoré. On doit définitivement mettre fin aux accusations faciles pour simple effet de buzz à un certain niveau de responsabilité. La sagesse populaire ne peut se permettre de tels écarts, à fortiori notre élite.