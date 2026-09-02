Affaire ASER : Le collectif « Sunu 37 milliards » réclame une réaction ferme de la justice

L’affaire des 37 milliards de francs CFA liés à l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) connaît un nouveau rebondissement. Le collectif « Sunu 37 milliards » dénonce les déclarations de José Gonzalez Tausz et de son avocat, Me Patrick Kabou, qui annoncent leur décision de ne plus répondre aux convocations de la justice sénégalaise et de privilégier une procédure engagée à Madrid.

Le ton monte dans l’affaire des 37 milliards de francs CFA liés à l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER). Dans un communiqué rendu public ce jour, le collectif « Sunu 37 milliards » s’en prend ouvertement à José Gonzalez Tausz et à son conseil, Me Patrick Kabou, qu’il accuse de faire preuve de « défiance manifeste » et de « mépris » à l’égard des institutions judiciaires sénégalaises.

À l’origine de cette réaction, les récentes déclarations de l’avocat du mis en cause. Me Patrick Kabou a annoncé que son client ne comptait plus répondre aux convocations de la justice sénégalaise, préférant se concentrer sur une procédure parallèle engagée à Madrid.

Une position que le collectif juge inadmissible. Pour ses membres, un justiciable ne saurait décider unilatéralement de la juridiction devant laquelle il accepte de comparaître. L’organisation estime d’autant plus cette posture incohérente que José Gonzalez Tausz avait, par le passé, lui-même saisi à plusieurs reprises les juridictions sénégalaises.

Le collectif cite notamment des plaintes contre Seydou Kane, un recours devant le Tribunal de commerce concernant l’utilisation du logo d’AEE Power, ainsi que des actions engagées contre le député Thierno Alassane Sall. Selon « Sunu 37 milliards », ces différentes démarches ont ensuite fait l’objet de désistements ou ont été abandonnées.

Face à cette situation, le collectif s’interroge : « Comment peut-on saisir la justice sénégalaise lorsqu’elle sert ses intérêts et, dès lors qu’elle devient susceptible de poser des questions qui dérangent, décider de ne plus lui répondre ? »

L’organisation voit dans cette stratégie une volonté de déplacer le débat vers l’Espagne et l’assimile à une tentative de diversion. Dans son communiqué, le collectif interpelle directement le Pool judiciaire et financier (PJF), auquel il demande de faire respecter la souveraineté de la justice sénégalaise et d’appliquer « toute la rigueur de la loi ».

« Sunu 37 milliards » invite également le PJF à examiner les mesures coercitives prévues par la législation, parmi lesquelles l’éventualité de l’émission d’un mandat d’arrêt international contre José Gonzalez Tausz.

Le collectif réaffirme enfin sa détermination à poursuivre son combat pour faire la lumière sur la gestion des deniers publics concernés par cette affaire. Il assure qu’il restera mobilisé pour exiger « clarté, équité et célérité », sans complaisance ni traitement de faveur.