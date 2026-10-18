De la contestation à l’alternance…ce que le Sénégal enseigne à la France

La France a connu, le 17 octobre 2026, une journée de manifestations marquée par des violences, des dégradations et des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. Selon les chiffres rapportés dans le bilan de cette mobilisation, environ 1 200 personnes ont été interpellées et 150 policiers et gendarmes blessés. Derrière ces incidents, les revendications liées au coût de la vie, au prix des carburants, aux inégalités sociales et aux difficultés des services publics traduisent un mécontentement dont la portée politique mérite d’être examinée. Cette situation rappelle, à certains égards, les événements qui ont secoué le Sénégal entre 2021 et 2024 et contribué à fragiliser le régime de Macky Sall.

Au Sénégal, les premières grandes manifestations de mars 2021 ont marqué un tournant dans les relations entre le pouvoir et une partie de la population. Déclenchée dans un contexte de tensions politiques autour de l’arrestation d’Ousmane Sonko, la contestation a rapidement dépassé le cadre du soutien à un opposant. Les difficultés économiques, le chômage des jeunes et le sentiment d’injustice ont nourri une colère plus large. Les affrontements et les pertes en vies humaines ont profondément marqué le pays, révélant une fracture entre les autorités et une partie de la jeunesse.

La crise s’est aggravée en juin 2023, après la condamnation d’Ousmane Sonko. De nouvelles manifestations ont entraîné des affrontements meurtriers, des destructions de biens publics et privés ainsi que des arrestations. Pour une partie de l’opinion, la confrontation ne concernait plus uniquement le sort d’un dirigeant politique, mais aussi les libertés publiques, la gestion de l’ordre public et l’avenir démocratique du pays. La succession de ces événements a contribué à installer une défiance durable envers le pouvoir de Macky Sall.

Le tournant décisif est intervenu en février 2024, lorsque Macky Sall a annoncé le report de l’élection présidentielle initialement prévue le 25 février. Cette décision a provoqué une nouvelle vague de contestation et placé le respect du calendrier électoral au cœur du débat national. La crise a alors dépassé les seules revendications sociales pour devenir une confrontation autour des institutions et des règles démocratiques. La libération de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko, le 14 mars 2024, a précédé une campagne électorale qui a finalement conduit à l’alternance.

Le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye a remporté l’élection présidentielle dès le premier tour avec 54,28 % des suffrages, contre 35,79 % pour Amadou Ba, candidat du camp présidentiel. Cette défaite a marqué la fin du régime de Macky Sall et sanctionné politiquement une séquence de tensions accumulées pendant plusieurs années. Toutefois, les violences ne peuvent expliquer à elles seules ce résultat. Le bilan du pouvoir, les difficultés économiques, les divisions politiques, la mobilisation de l’opposition et la crise institutionnelle liée au report du scrutin ont également pesé dans la décision des électeurs.

La comparaison avec la France repose notamment sur un mécanisme commun : lorsque les revendications sociales se multiplient et que la confiance envers les autorités s’affaiblit, une mobilisation peut prendre une dimension politique plus large. Les manifestations françaises rapportées mettent en avant le pouvoir d’achat, les carburants et les services publics. Au Sénégal, ces préoccupations s’étaient combinées à une confrontation politique et à des inquiétudes sur le fonctionnement démocratique. Dans les deux cas, la manière dont les autorités répondent aux revendications et gèrent les manifestations peut influencer la perception de leur légitimité.

La réponse sécuritaire constitue également un enjeu majeur. Au Sénégal, les morts enregistrées lors des manifestations et les accusations de répression ont renforcé les tensions entre le pouvoir et ses opposants. En France, les affrontements, les dégradations et la blessure grave d’un jeune manifestant à Saint-Étienne, qui a perdu une main dans un incident impliquant une grenade, soulèvent des questions sur les circonstances de l’intervention des forces de l’ordre. Une enquête doit permettre d’établir les faits. La protection des personnes et des biens demeure une responsabilité des autorités, mais la gestion des violences peut devenir un facteur supplémentaire de défiance lorsqu’elle est jugée disproportionnée par une partie de la population.

Pour autant, rien ne permet d’affirmer que la France se dirige nécessairement vers un scénario comparable à celui du Sénégal. Les contextes institutionnels diffèrent, tout comme la nature des revendications et les rapports entre les forces politiques. Une journée de manifestations violentes ne suffit pas à annoncer la chute d’un gouvernement. L’évolution de la mobilisation, la capacité des syndicats et des organisations à maintenir la contestation, les réponses économiques des autorités et la traduction électorale du mécontentement seront déterminantes pour apprécier les conséquences politiques de cette crise.

L’expérience sénégalaise montre finalement que la fragilisation d’un pouvoir résulte rarement d’un événement isolé. Elle apparaît plutôt lorsque la colère sociale, les tensions politiques, les erreurs de gouvernance et la défiance institutionnelle se renforcent mutuellement. Entre 2021 et 2024, cette convergence a contribué à créer les conditions de la défaite d’Amadou Ba et de l’alternance portée par Bassirou Diomaye Faye.

Pour la France, l’enjeu sera de savoir si les violences du 17 octobre resteront un épisode de contestation ou si elles révéleront une crise plus profonde et durable de confiance envers les autorités. L’enseignement du Sénégal est clair : ce n’est pas la violence seule qui fait tomber un régime, mais la transformation d’un mécontentement persistant en une rupture politique et électorale.

La rédaction de Xibaaru