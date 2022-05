Affaire Astou Sokhna : Le procès des sages-femmes a repris ce jeudi

Le procès des six sages-femmes inculpées pour non-assistance à personne en danger après la mort d’Astou Sokhna à l’hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye a repris ce matin devant le tribunal de grande instance de Louga. L’audience de mercredi dernier avait été renvoyée à ce jeudi à la suite d’une requête introduite par la partie civile, qui disait qu’elle n’avait pas eu accès au dossier.

Avant de renvoyer le procès à ce jeudi 5 mai, le tribunal avait rejeté la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de la défense.

Les quatre sages-femmes placées sous mandat de dépôt depuis le 19 avril sont restées en prison. Deux autres avaient été inculpées et remises en liberté. Le juge a appelé six témoins à la barre du tribunal. Six avocats assurent la défense des sages-femmes mises en cause, et quatre autres sont chargés de défendre la partie civile.

Comme la semaine dernière, de nombreuses personnes se sont rassemblées devant le tribunal de grande instance de Louga dès les premières heures de la matinée pour assister au procès, rapporte l’APS.