Affaire Astou Sokhna : L’intersyndicale de l’hôpital met en colère les sénégalais

Il y a près de deux semaines, Astou Sokhna, enceinte de 9 mois et qui devait subir une césarienne, est décédée à l’Hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga après des heures de souffrances, à cause de la négligence du personnel de santé. Alors que le directeur de la structure de santé a été relevé de ses fonctions et les agents en service le jour du drame ont été suspendus et au cœur d’une procédure judiciaire, l’intersyndicale des travailleurs de la santé de l’hôpital de Louga a fait une sortie pour disculper leurs camarades.

Ils ont ainsi publié les statistiques enregistrées par la maternité de l’établissement de santé durant l’année 2021. Une façon de montrer que ce qui s’est passé avec Astou Sokhna est un accident, pointant du doigt par contre le mauvais état du système de santé sénégalais comme la cause profonde du drame. Une sortie qui n’a visiblement pas plu aux Sénégalais, selon Senenews.

Sur les réseaux sociaux et sur plusieurs commentaires, l’intersyndicale des travailleurs de l’hôpital de Louga est critiquée pour sa sortie. Certains jugent qu’ils veulent déplacer le débat. « Dans cette affaire, on ne parle pas de chiffre. On parle de l’arrogance et de l’insouciance de vos agents à la Maternité qui ont coûté la vie à cette dame. Ne transférez pas le débat ailleurs. Toutes les femmes qui passent à la Maternité déplorent le comportement du personnel », commente un internaute. « Dommage cette sortie, c’est pathétique », commente un autre, loin d’être le dernier à fustiger cette sortie.