Affaire Boughazelli : « Le président de la République avait clairement dit qu’il ne protégera personne »…Abdoulaye DIOUF SARR

Réagissant sur l’affaire Boughazelli, le coordonnateur de la Convergence des cadres républicains (CCR), Abdoulaye Diouf Darr déclare que la Justice fera son travail.

S’appuyant sur des propos antérieurs du leader de l’APR, le maire de Yoff renseigne que cette fois-ci, il n’y aura le coude du président sur le dossier. « Le président de la République avait clairement dit qu’il ne protégera personne », a soutenu Abdoulaye DIOUF SARR, invité ce dimanche de l’émission « jury du dimanche ».

« Il faut respecter la procédure judiciaire. Nous devons gouverner de la manière la plus sobre et la plus vertueuse. La justice doit faire son travail et quand la justice fait son travail, nous ne devons pas anticiper le procès et prendre position par rapport aux résultats de ce qui est en cours en termes d’enquête », a ajouté le ministre de la Santé, qui semble être indisposé par la clameur populaire.