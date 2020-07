Affaire Cbao : Abdoul Mbaye invite Bocar Samba Dièye à un face à face…ce Samedi

L’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) veut mettre fin aux accusations de Bocar Samba Dièye à l’encontre de son président Abdoul Mbaye, au sujet de l’affaire Cbao. Pour se faire, elle invite la presse et toutes les parties prenantes à une rencontre de confrontation et d’échanges portant sur le dossier, ce samedi. Mieux, les partisans de l’ancien Premier ministre ont demandé à l’opérateur économique , en particulier, de venir participer à cette sortie médiatique, afin de mettre fin à cette polémique.

« L’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, ACT invite la presse nationale et internationale à une rencontre de confrontation et d’échanges portant sur le dossier Bocar Samba Dièye, ce Samedi 04 Juillet 2020 à 11 Heures au siège du parti sis à Yoff.

Toutes les personnes concernées y compris, Monsieur Bocar Samba Dièye ont été invitées à participer à cette sortie médiatique afin que toute la vérité sur ce dossier soit dite.

Toutes les mesures ont été prises afin qu’aucun risque ne soit pris en cette période de crise sanitaire. Nous prions nos invités et la presse de bien vouloir suivre les recommandations liées au contexte de la Covid 19, une fois sur place », écrit l’acte dans une note.