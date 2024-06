Affaire de viol : Le directeur d’une célèbre école coranique arrêté

Le directeur d’une célèbre école franco-arabe à Dakar est accusé d’avoir violé 5 écolières. Il a été arrêté suite à une élève, qui souffrant de lésion vaginale, a fait éclater l’affaire. Un directeur d’un réceptif hôtelier et son réceptionniste ont été arrêtés pour les besoins de l’enquête. Le présumé violeur y amenait des proies, rapporte Senego.

Cette affaire de viol et de pédophile met en cause un responsable d’une école franco-arabe. Selon la Rfm, il s’agit d’une fille qui souffrait de maux de ventre, et après constat, présentait de lésion vaginale. Interrogé par ses parents, la fille pensionnaire d’une célèbre école franco-arabe, a accusé son directeur d’école. Et puis d’autres filles de la même école se sont signalées disant avoir subi le même sort de la part du directeur d’école.

Le présumé violeur est entre les mains des enquêteurs. Et selon des informations, le Monsieur est très connu dans un réceptif hôtelier où il amenait souvent des proies. D’après la même source, il était fréquent dans ce réceptif hôtelier situé au lac rose avec sa famille.

Le directeur de l’hôtel et son réceptionniste arrêtés, sont entre les mains des enquêteurs. Ils sont accusés de ne pas enregistrer le passage de l’homme sur la fiche de l’hôtel.