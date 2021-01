Affaire Diary Sow : Le Réseau Siggil Jigéen demande aux autorités de prendre leurs responsabilités

Suite à la disparition de Mlle Diary SOW, meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019, le Réseau Siggil Jigéen exprime toute sa solidarité au peuple sénégalais, à toutes les femmes et mères, à la famille de Diary SOW et principalement à sa maman.

Brillante élève, auteure d’un roman et très populaire au Sénégal pour ses performances scolaires, Diary SOW, âgée de 20 ans, est en classe Prépa au Lycée Louis Le Grand de Paris. Elle n’a plus donné de ses nouvelles depuis le 04 janvier 2021.

Réputée être « une élève ponctuelle, très sérieuse », Diary SOW a bénéficié d’une bourse d’excellence de l’Etat du Sénégal pour ses excellents résultats.

Pour rappel, Diary SOW, originaire de Mbour, s’est fait connaître en remportant plusieurs concours. Élue Miss Sciences, en 2017, alors qu’elle était en seconde scientifique au Lycée d’Excellence de Diourbel, Diary SOW a remporté à deux reprises, en 2018 et 2019, le concours général, faisant d’elle la « meilleure élève » du pays.

Après avoir obtenu une mention très bien au bac scientifique, elle a rejoint Paris en 2019 et intègre, en septembre dernier, la classe prépa physique-chimie de Louis-le-Grand.

Elle est devenue un modèle de réussite particulièrement pour les filles au Sénégal. Issue d’une famille très modeste, cela ne l’a pas empêchée de se hisser à ce niveau d’excellence. Au lycée, elle a toujours été major de sa classe. Diary est une fille vertueuse, enracinée dans ses valeurs africaines, absorbée par les études, par l’écriture et la peinture.

Le Réseau Siggil Jigéen qui prône l’excellence féminine dans l’éducation, en appelle à la responsabilité des autorités sénégalaises et françaises à ne ménager aucun effort pour retrouver la jeune Diary dans les meilleures conditions.

Et exhorte toute autre personne pouvant aidant à la recherche à s’associer aux efforts des autorités compétentes.