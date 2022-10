Affaire El hadji Ndiaye-Ndiaga Ndour : L’Omart en sapeur-pompier

Affaire El hadji Ndiaye-Ndiaga Ndour : L’Omart Sénégal demande la retrouvaille de la grande famille de la culture.

L’Omart Sénégal a appris avec douleur la mise aux arrêts de Ndiaga Ndour suite aux différends l’opposant à la 2Stv du président El hadji Ndiaye non moins grand frère de Youssou Ndour.

L’Omart Sénégal demande la retrouvaille de la grande famille de la culture sénégalaise tout en rappelant le rôle majeur joué par El hadji Ndiaye père de la production musicale et audiovisuelle au Sénégal et Youssou Ndour musicien international patrimoine culturel africain vivant.

L’Omart Sénégal demande au Ministre de la Culture et du patrimoine historique le Professeur Aliou Sow son implication afin que la paix et la réconciliation soient le seul facteur unificateur de la grande famille de la culture.

L’Omart Sénégal demande à travers cette retrouvaille porteuse de croissance et de plus-value à l’ère des industries culturelles, soit le declic qui donnera corps à cette grande volonté politique démontrée par son excellence le président de la République Macky Sall gardien des Arts et des Artistes.

L’Omart Sénégal est persuadé de la grande affection, et du respect sans faille que Youssou Ndour nourrit envers son grand frère El hadji Ndiaye.

Une délégation de L’Omart Sénégal se rendra chez le président El hadji Ndiaye afin que la culture retrouve sa paix.

L’Omart Sénégal rappelle qu’il est plus courageux de faire la paix que la guerre. La guerre est perçue par la culture comme une arme pour les faibles.

Fait à Dakar le 19 Octobre 2022.

Pour L’Omart Sénégal :

Le président Abdoulaye Mamadou Guissé

Et

Idrissa Diop musicien international Président du conseil scientifique Omart Sénégal.