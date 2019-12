Affaire Guy Marius Sagna et Cie: La Ld Debout dénonce et exige leur libération…

La Ligue démocratique (LD Debout), qui a reçu une délégation de Frapp, condamne la nouvelle violation des libertés publiques et des droits du citoyen par Macky Sall et exige la libération immédiate de Guy Marius Sagna et des 7 autres codétenus politiques. Le Secrétariat exécutif du parti appelle ainsi l’ensemble de ses militants à se mobiliser et à participer à la marche d’aujourd’hui du Collectif citoyen « Nio Lank », dont la LD Debout est membre.

Par ailleurs, note l’As qui rapporte l’information dans sa parution du jour, ces jallarbistes considèrent les récentes déclarations et révélations de responsables d’institutions publiques et de l’Alliance pour la République (Apr) sur les marchés de l’Etat dans le secteur de l’Agriculture comme des dénonciations et aveux de concussion et de détournements de deniers publics. A cela, ajoutent les nombreuses malversations dévoilées par le rapport 2017 de l’Armp. Ce qui fait dire aux jallarbistes que le régime de Macky Sall a touché le fond en matière de mal gouvernance, dépassant sans nul doute celui d’Abdoulaye Wade.