Affaire IAAF : L’interrogatoire au fond de Massata Diack devant le Doyen des juges

Alors que le procès de l’ancien Président de la Fédération internationale d’Athlétisme (IAAF), Lamine Diack, s’ouvre en France, DakarTimes publie, en exclusivité, le procès-verbal de l’interrogatoire à Dakar, de son fils Papa Massata Diack, par le Doyen des juges, Samba Sall.

Cour d’appel de Dakar

Tribunal de grande instance hors classe de Dakar

Cabinet du doyen des juges d’instruction

CRI : 03/2018

Procès-verbal d’interrogatoire au fond

L’an deux mille dix-neuf et le sept novembre ;

A 13 heures 44 minutes ;

Devant nous, Samba Sall, Doyen des juges d’instruction du tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ; en exécution d’une commission Rogatoire Internationale délivrée par monsieur Renauld Van Ruymbeke, Madame Stéphanie Tacheaud Et Madame Charlotte Bilger dans le cadre de l’information suivis contre Habib Cissé, Lamine Diack et Gabriel Dolle des chefs de corruption active et autres :

Assisté de Maitre Papa Demba Thiero, greffier assermenté

A comparu l’inculpé : Papa Massata DIACK

Déjà interrogé voir PV de 1ére comparution

Mention : Avisons l’inculpé que son conseil Me Moussa SARR n’a pas été convoqué dans les délais prévus par la loi et lui demandons s’il renonce à se prévaloir de toutes nullités.

SIR : Dans la mesure où mon conseil Me Moussa SARR est ici présent, je renonce à me prévaloir de toute nullité ;

Apres avoir rappelé à l’inculpé les faits qui lui sont reprochés poursuivons l’interrogatoire ainsi qu’il suit ;

Le juge : quelles sont vos explications sur les faits qui vous sont reprochés ?

Réponse : Je nie tous les faits qui me sont reprochés par l’enquête non-contradictoire de l’agence mondiale anti-dopage (Richard William Pound) car étant en totale violation du secret de l’instruction française. Cette enquête a été menée en totale violation du principe de la présomption d’innocence et n’a été fait qu’à charge.

L’enquête sur le cas de corruption dans l’athlétisme en Russie a commencé par la dénonciation d’un employé britannique de l’IIAF (Sean Wallace Jones) ; qui a saisi ses compatriotes Nick Davis et Hum Roberts, avant de porter plainte auprès d’une commission d’Ethique présidée par un avocat Britannique Mickaël Jacob Beloff QC, en avril 2014. Cette commission a confié cette enquête à un avocat britannique (en totale violation des dispositions du Code d’Ethique IIAF valable le 1er janvier 2014.

Sir Anthony Hooper qui de juillet 2014 à Aout 2015, a reçu toutes mes réponses à ces accusations fallacieuses.

Les enquêteurs de l’AMA sont venus en janvier et juin au siège de l’IAAF mais n’ont jamais voulu rencontrer le président de l’IAAF ou moi-même pour vérifier ces allégations Richard W. POUND s’est précipité pour faire une dénonciation dés juillets 2015 auprès d’Interpol et au niveau de la justice française (Parquet National Financier) alors que le rapport définitif de la commission d’enquête n’a été bouclé que le 06 novembre 2015 (dans sa première version). Le rapport numéro 2 qui a été publié le 14 janvier 2016 à Munich s’est servi des éléments de l’enquêtes pénales française (phase d’instruction débuté le 06 octobre 2015 par les juges d’instruction Renaud Van Ruymbeke, Stéphanie Tacheaux et Charlotte Biiger. Ce qui prouve la mauvaise foi et le manque de pertinence juridique de ce rapport.

En autant d’années de collaboration avec l’IIAF et DENTSU-AMS, j’ai gagné pas moins de dix millions de dollars US de commission sur les contrats de sponsoring et de TV, donc je n’avais pas besoin de solliciter les athlètes pour couvrir des cas de dopages.

Le juge : dans quelles circonstances êtes-vous intervenu pour le compte de l’IIAF ? Qu’elles ont été vos missions et vos rémunérations ainsi que celles de vos sociétés ?

Réponse : J’ai u cursus professionnel qui me prédisposait à travailler pour l’IIAF. J’ai effectué entre septembre et décembre 1989, un stage au département de Compétition et Marketing de l’IIAF à Londres (john holt – Jon Wigley – Penny Belcham) de janvier 1990 à mars 1996. J’ai travaillé à ISL Marketing AG EN Suisse (voir CV). Mon agence PAMODZI Sport Consulting a été créées en Afrique du Sud en avril 1997. De ce fait, cette expérience m’a prédisposait à être sollicité par l’IIAF à venir les aider dans leur programme d’universalisation de l’athlétisme. De plus, je suis aussi un passionné de sport.

L’IIAF a fait appel à mon expertise dans la négociation d’un contrat d’agence Helmut Digel, vice-président chargé du Marketing et de la Télévisons.

J’ai été embauché comme consultant à l’IIAF le 1er septembre 2007 par un contrat négocié et signé avec ma société PMD consulting SUARL.

Pour mes rémunération le département corporatif et finance de l’IIAF peut donner des informations entre 2007 et 2011, PMD était rémunéré 900 US dollars par jour de mission, et entre 2012 et 2015 1200 US dollars par jour.

Le juge : De quels compte disposez-vous au Sénégal et à l’étranger, tant en votre nom personnel qu’au nom de vos sociétés ?

Réponses : Je n’ai aucun compte dans un paradis fiscal et je n’ai jamais cherché à dissimuler mes revenus.

Au Sénégal :

PAMODZI Sports Consulting (SGBS) Compte 06100794990

Compte personnel SGBS 0400 207 621/5

PMD Consulting (BICIS) 502600086

CBAO (personnel)

A l’étranger BSGV ROSBANK- Espagne approvisionné à partir de mon compte de Dakar ; versement de les perdiums reçus par l’IAAF, et en 2013, 2 virements de Black Tidings pour effectuer les dépenses liées aux championnats du Monde Moscou 2013, ou nous assurions les prestations pour 2 sponsors (VTB et SINOPEC)

Société Générale Agence Privée Haussmann – 2002 à 2012

Le juge : Quel était le rôle de chacune de vos sociétés ? Quand les avez-vous créées ? Quelles étaient leurs activités, leurs marges et leurs chiffres d’affaires ? De quels comptes disposaient-elles ?

Le rôle de ma société de consultance PMD Consulting était de conseiller l’IAAF sur sa politique marketing et l’aider dans des négociations de contrats commerciaux dans les pays du golfe et les pays émergents (Russie, Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud, Pays du Golf, Mexique et Turquie) pour l’IAAF Diamond League, le Gala et le Programme Continental.

Cette société (RC 3711B2003) a été en 2003 et faisait un chiffre d’affaires annuel de 400.000.000 de FCFA (environ 610.000 euros.)

Le rôle de ma société PAMODZI Sport Consulting (vente de droits commerciaux et TV) était d’agir comme Sales consultant pour le compte de Dentsu/AMS pour ces pays précités, en plus de la Corées du Sud. Cette société travaillait sur plusieurs sports (football, judo, escrime, lutte) et l’évènementiel. CA annuel de 1.195.510 euros a1.500.000 euros.

Le juge : quel rôle avez-vous joué dans la conclusion des contrats VTB ? Quelle rémunération avez-vous ou vos sociétés sont-elles perçues tant de la part de VTB et de l’IAAF ? Quels contrats avez-vous conclus ? Confirmez-vous les déclarations de Me CISSE sur sa participation aux négociations et sur son rôle dans les négociations financières ?

Réponse : PAMODZI Sports Consulting a démarché VTB en 2007 conjointement avec valentin Balacknichev (membre du Conseil et de la Commission Marketing. Ce contrat de sponsoring a été signé pour 8 ans (207-2011 et 2012-2015).

Sur ces contrats, et selon les baremes en vigueur dans notre industrie, ma société Pamodzi Sports Consulting a perçu des commissions à la hauteur de 8 à 15%. VVB a été rémunéré comme apporteur d’affaires, à hauteur de 15% et à travers sa société News Mills Investment Limited.

Me Habib CISSE n’a participé qu’aux négociations juridiques, entre novembre 2011 et février 2012 dans l’aspect juridique, et à ma demande.

Je tiens à préciser que les produits de vente de contrat appartiennent à stricto sensu à AMS/Dentsu, et non à IAAF.

Le juge : quels rôles avez-vous joué dans la conclusion des contrats de sponsoring liés à l’athlétisme ? Quelle rémunération avez-vous ou vos sociétés sont-elles perçues tant de la part des sponsors que de l’IAAF ? Quels contrats avez-vous conclus ?

Réponses : le rôle de ma société de consulting PMD Consulting était de conseiller l’IAAF sur sa politique marketing et de négocier des contrats dans les pays émergents (Russie, Russie, brésil, chine Afrique du sud, pays du golfe, Mexique et Turquie) pour l’IAAF Diamond League, et le Gala et le programme continental.

J’ai rendu compte officiellement à la commission de Marketing de l’IAAF LE 03 mai 2015 à Nassau (Bahamas), et dans le cadre de la passation de services au représentant de Sébastien Coe, Mr Nigel Garfitt le 21 septembre 2015 à Monaco.

L’IAAF a vendu exclusivement tous ses droits commerciaux et TV (hors europe) à DENSU depuis septembre 2001, contre un minimum Garanti Annuel (9.000.000 US dollars entre 2001 et 2009, et 18.000.000 US dollars entre 2010-2019.

l’IAAF contrôle directement le Diamond League, le Gala IAF, le Continental Programme et les droits de télévision en Europe (vendus à EBU entre 1999 et 2011 et à Lagardére Sports entre 2011 et 2013.

Dentsu/AMS oint donné mandat à Pamodzi Sport Consulting, le 14 mars 2010 de vendre les contrats de IAAF. Nous avons apporté à DENTSU/AMS les contrats de sponsoring et de droit TV dans les pays émergents que sont la Russie, la Corée du Sud, la Chine, Les Emirats Arabes Unis et le Qatar.

Ma contribution au marketing de l’IAAF à fait l’objet d’un rapport que je vous présente ici. (cf. 3 mais 2015 commission marketing Nassau).

Donc pour ce volet je conteste les accusations de l’AMA et rien ne leur donne la prérogative d’enquêter sur une relation contractuelle avec Dentsy/IAAF.

Activité Pamodzi et PMD Consulting

Sponsoring

Consultance

Communication par le sport

Droits TV

Événementiel

Relations Publiques/Lobbying

Licensing/Merchandising

Le juge : quels rôles avez-vous joué dans la conclusion des contrats de droits télévisés ? Quelles rémunérations avez-vous ou vos sociétés ont-elles perçues tant de la part de VTB que de l’IAAF ? Quels contrats avez-vous conclus ?

Réponse : mon rôle n’était pas de vendre des contrats de droits TV pour l’IAAF. Au sein de l’IAAF un directeur marketing du nom de Luis Carulla s’en chargeait depuis novembre 2008.

Les contrats de télévision, pour l’Europe, être 2011 et 2012 étaient négociés exclusivement par IEC Sports (Groupe Lagardere).

Pour la Russie, les négociations étaient dirigées par Essar Gabriel, Secrétaire General de l’IAAF.

Le juge : quelles étaient vos relations contractuelles avec la société Dentsu ? Quels contrats avez-vous signé ? Quelles rémunérations avez-vous ou vos sociétés ont perçues tant de la part de DENTSU que de l’IAAF ? DENTSU avait-elle confiée à l’une de vos sociétés de la commercialisation des droits pour la chine ? Avez-vous eu affaire Ian TAN dans le cadre de ses négociations ?

Réponses : DENTSU est attributaire exclusif des droits commerciaux et TV Monde (hors Europe) et elle avait mandaté AMS de signer n contrat avec moi, en

Tous les contrats que j’ai négociés sous le mandat de DENTSU via AMS DENTSU étaient engagés entre 2010 et 2019 à garantir un revenu annuel de 18 millions de dollars à l’IAAF. J’ai contribué à leur donner des clients comme VTB (Russie) SAMSUNG (Corée du Sud), SINOPEC et CCTV (chine) et Abu Dhabi media (TV Moyen Orient).

Oui pour la chine, j’ai apporté SINOPEC ET CCTV, j’ai été assisté par Ian Tan comme Consultant, mais surtout pour assurer l’interprétariat en chinois/anglais. J’ai été rémunéré entre 2010-2015 à hauteurs de 8% et les apporteurs d’affaires locaux à hauteurs de 15%.

Le juge : Avez-vous participé aux négociations avec le sponsor chinois Sinopec ? Avez-vous signé un contrat de consultant ? Lequel ? Pouvez-vous le produire ? Quelle a été votre rémunération ?

Réponse : J’ai négocié ce contrat qui a été signé par DENTSU directement pour les World Athletics Series et par l’IAAF pour ce qui est du Continental Program et du Athletes Prize Money Beijing 2015. Ce contrat couvrait la Chine ou j’ai perçu une rémunération de 8% de Dentsu/AMS. Apport de I

Les déclarations du Rapport de la Commission indépendante de l’AMA sont tout à fait fausses quand ils parlent d’un sponsor japonais qui aurait sponsorisé l’IAAF Diamond League de 2013 à 2015 (Page 34 du Rapport 1).

Le Juge : Etes-vous intervenu pour négocier des contrats de sponsoring pour financer la Diamond League, en particulier Samsumg ? Avez-vous signé un contrat de consultant ? Lequel ? Pouvez-vous le produire ? Quelle a été votre rémunération ?

Réponse : J’ai été mandaté par l’IAAF (selon les dispositions de mon contrat de consultance IAFF/PMD Consulting 2007/2011) à négocier avec Samsung Electronics : et c’est l’IAAF qui a signé ce contrat directement (voir copie contrat). La Diamond League a été sponsorisée par Samsung pour 2010/2011/2012 à hauteur de 9.100.000 US et je n’ai perçu une commission de l’IAAF qu’en Décembre 2012 (Montant de 250.000 US payés par virement bancaire BARCLAYS Monaco).

Le Juge : Quelles sont vos observations précises sur le mail que vous avez adressé le 29 Juillet 2013 à votre père ? Avez-vous versé les sommes suivantes comme indiqué dans le mail : C.Thiaré (5OK), N.Davies (UK press lobbying), 30K et calmer Jane Boulter), G.Bollé (5OK) et PY Garnier (assistance Champagnolle 10K). A quel titre ? D’où viennent ces espèces ? Quels accords avez-vous conclu avec votre père à cet égard ? A quel titre portez-vous les informations contenues dans le mail à sa connaissance ?

Réponse : Ce mail est un compte rendu de mission, après un article de presse anglaise (Daily Mail du 06 Juillet 2013) qui visait à faire annuler les championnats du Monde 2013. L’IAAF traversait une période difficile du fait de cet acharnement médiatique. Après une réunion interne, Nick Davies, Secrétaire Général Adjoint et Directeur de la Communication, m’avait suggéré de dégager une somme pour calmer la presse anglaise en utilisant la société de Sébastian Coe Chimes Sports Marketing (Voir copies des mails des 19 et 25 Juillet). C’est dans ce cadre que j’ai suggéré au Président de l’IAAF de verser à ces personnes directement impliquées sur ce dossier, mails il a refusé.

J’ai reçu des mails de Nick Davies me sollicitant mais je n’ai pas donné suite à cette requête. Je ne suis pas mêlé en rien à des versements de sommes en espèces au personnel de l’IAAF. Nous avons assuré la promotion de ces Championnats avec le budget initialement prévu et en organisant une conférence à Moscou pour présenter les médailles de Sébastian Coe (voir copie article).

Ref : Mails PMD-Nick Davies

Ref : Photos Seb Coe à Moscou Press Conférence-Mission du Président Lamine Diack, vu ma proximité avec Valentin Balakhnichev.

Le juge : Avez-vous participé à quelques titres que ce soit au financement des campagnes électorales suivantes : municipales en 2009, présidentielle 2012 et législatives de 2012 ? Etes-vous informé des accords pris par votre père sur un financement russe ? Quelles sont vos observations au vu des déclarations de votre père Lamine Diack, qui a notamment déclaré que son fils Papa Massata Diack avait assuré le financement des campagnes avec Valentin Balakhnichev ? Avez-vous assuré le financement de ces campagnes ou pris une part active dans ces opérations ? De l’argent venant des russes a-t-il transité par vos comptes ou ceux de vos sociétés ? Quelles ont été les modalités de financement des campagnes par les russes ? Quels circuits l’argent a-t-il empruntés ? Avez-vous été en contact avec l’Ambassade de la Russie au Sénégal ?

Réponse : Je répète mes propos lors des interviews sur la TFM le 22/12/2015 et dans l’équipe du 21/02/2016. Je n’ai jamais participé à aucune discussion avec les russes sur le financement des campagnes électorales et conteste les propos de mon père Lamine Diack à ce sujet.

Mon travail avec VVB se limitait à renégocier le contrat avec VTB qui nous lie depuis 2007. Je n’ai jamais sollicité et je n’ai reçu aucun argent de la part de la Russie. Ma relation avec la Russie est strictement basée sur un contrat commercial avec VTB Bank de 2007 à 2015.

Je n’ai aucun contact avec l’Ambassade de Russie, à part la sollicitation de visas lors de mes voyages.

L’argent venant de la Russie qui a transité dans mon compte Pamodzi Sports Consulting est un sponsoring de VTB Bank ou un paiement de New Mills Investment sur ma quote-part des ventes locales.

Le Juge : Quel était l’objet de vos multiples déplacements en Russie, en particulier depuis 2011 ? Qui rencontrez-vous ? Quels contrats avez-vous négociés ? Avez-vous rencontré M. Mutko ? Valentin Balakhnichev ? Les responsables de VTB Bank ? Les responsables de la télévision russe ? Quel était l’objet de ces rencontres ?

Réponse : Trouver un sponsor international ne se fait pas en seul voyage. Cela demande plusieurs rencontres et réunions. Entre 2007 et 2013, je me suis rendu plus de 30 fois en Russie pour des projections commerciales dans le cadre du programme de marketing de l’IAAF en vue des WCH Moscow 2013.

J’y ai prospecté GAZPROM, LUKOIL, ROSNEFT, VTB, ALROSA mais je n’ai pu décrocher que VTB entre 2007 et 2015.

VTB a mandaté l’agence de publicité Sportima (Alexey Krasnov et Oleg Manzga) pour signer le contrat de sponsoring.

J’ai rencontré Vitaly MUTKO, Ministre des Sports, en tant que Président du Comité d’Organisation des Championnats du Monde 2013, lors de la décoration du Président Lamine Diack en novembre 2011, et les responsables du département Sport de la Mairie de Russie.

Avec Valentin Balakhnichev j’ai rencontré les responsables du VTB (Vasily Titov et Oleg Manzha) à plusieurs reprises. Ces rencontres avaient pour but d’assurer les prestations aux sponsors en vue d’une très bonne visibilité lors de ces Championnats.

Arrivées à Moscou Départs de Moscou 23/10/2009 28/10/2009 10/03/2011 13/03/2011 13/12/2011 26/12/2011 (Décoration Lamine Diack 31/01/2012 03/02/2012 12/05/2012 15/05/2012 11/06/2012 18/06/2012 02/07/2012 04/07/2012 20/07/2012 22/07/2012 28/08/2012 01/09/2012 10/10/2012 12/10/2012 18/11/2012 20/11/2012 05/12/2012 07/12/2012 20/12/2012 22/12/2012 17/01/2013 19/01/2013 05/04/2013 08/04/2013 25/04/2013 27/04/2013 05/06/2013 06/06/2013 15/07/2013 16/07/2013 30/08/2013 03/09/2013

Le juge : Avez-vous rencontré M.Melnikov ? Dans l’affirmative, quel a été le contenu de vos conversations ?

Réponse : Non, je ne l’ai jamais rencontré et cela a été confirmé lors de notre procès au Tribunal Arbitral du Sport le 17 Novembre 2016. Je n’ai jamais rencontré d’entraineurs, managers ou athlètes russes pour négocier quoi que ce soit.

Le juge : M. Melnikov ou Valentin Balakhnikev vous ont-ils remis de l’argent ?

Réponse : Non. Je n’ai jamais sollicité et ils ne m’ont jamais proposé de l’argent.

Le Juge : Avez-vous fait des virements en faveur de Valentin Balakhnichev ou de tout autre responsable de l’athlétisme russe ?

Réponse : Un contrat de partage de commission me liait à Valentin Balakhnichev (New Mills Investment), comme apporteur d’affaires. Son rôle est clairement établi dans mon accord de Sales Consultance avec AMS signé le 14 Mars 2010. J’ai effectué à partir de 2010 et jusqu’en 2013 des virements pour sa société New Mills Investment Limited à la CMB Monaco (voir contrat et paiement effectués).

Le Juge : Pour quelle raison avez-vous ouvert un compte en Russie ? Pouvez-vous communiquer les relevés de ces comptes et expliquer les opérations qui ont transité sur ce compte ? Ce compte a-t-il été crédité de remise d’espèce ? Dans l’affirmative, qui les a déposées et qui a les lui a remises ? Avez-vous transféré des fonds de Russie vers Singapour ?

Réponse : J’ai ouvert un compte en Russie pour les championnats du monde 2013, et il n’est pas opérationnel depuis août 2013. C’est un compte d’épargne qui n’a ni chèque ni relevés car je suis étranger.

BSGV ROSBANK – Compte Épargne approvisionné à partir de mon compte de Dakar ; versement de mes perdiems reçus de l’IAAF et de mes frais de mission Pamodzi, et en 2013, 2 virements de Black Tidings pour effectuer les dépenses liées aux championnats du monde Moscou 2013, où nous assurions les prestations pour 2 sponsors (VTB & SINOPEC)

Aucun virement vers Singapour n’a transité dans ce compte.

Le juge : Étiez-vous présent lors de la réunion qui s’est tenue le 04 décembre 2012 à l’hôtel Baltschug Kempiski dont a fait état M. Baranov ? Qui y participait ? Séjourniez-vous à Moscou début décembre ? Dans l’affirmative, quelles ont été les dates précises de votre séjour ? Pouvez-vous justifier de vos billets d’avion et factures d’hôtel ?

Réponse : Non. J’ai répondu à la Commission d’Ethique de L’IAAF et je peux prouver que je n’ai jamais rencontré Mr Baranov ni les époux Shobukova. En novembre 2016 lors du procès devant le TAS j’ai rapporté les preuves.

À la date du 04/12/2012, j’étais à Monaco (copie de ma facture d’hôtel et passeport). Je n’ai jamais rencontré M. Baranov de ma vie, mais je vois avec la présente photo jointe qu’il est un proche de Sébastian Coe.

Le juge : Quelles sont vos observations sur le circuit de remboursement des 300.000 euros à M. Shobukov ? Pourquoi avez-vous envoyé les fonds correspondants du compte de sa société vers le compte Black Tidings ? Pourquoi et à la demande de qui avez-vous remboursé M. Shobukov de 300.000 euros ? Quel était le rôle de Mr Han dans cette opération ? Qui vous a demandé d’effectuer ce remboursement ? D’où viennent les fonds ayant crédité le compte Pamodzi Consulting à la Standard Chartered Bank ?

Réponse : Cet argent payé à Black Tidings n’est pas un remboursement tel que veut le justifier l’enquête pénale française et les commissions d’enquête IAAF/AMA.

J’ai payé à Mr Ianton Tan ses commissions et ses prestations sur SINOPEC, et le budget des prestations à effectuer pour les championnats du monde Pékin 2015. J’ai transféré à Black Tidings plus de 926.000 US$ entre 2011 et 2015, de mon compte professionnel Pamodzi Sports Consulting, domicilié à la SGBS.

Les fonds transférés de ma société viennent de Pamodzi strictement. Mr Tan a effectué un virement sur un compte à Moscou, sur la demande d’un individu qui lui a fait croire que Papa Massata Diack était au courant et qu’il avait aussi parlé à Valentin Balakhnichev.

Le juge : quelles ont été vos relations personnelles et professionnelles avec M. Han ?

Réponse : Je l’ai connu dans le cadre des JO de Pékin 2008, et il m’a servi d’interprète pour toutes mes négociations en Chine (SINOPEC, CCTV et Comité d’organisation pour les droits commerciaux locaux). Il est devenu un proche collaborateur et son fils qui est né le même jour que moi, 17 juillet 2014, porte mon nom. C’est un de mes meilleurs professionnels dans le domaine de la publicité et des relations publiques que j’ai eu à rencontrer en Asie. Il a aussi travaillé pour ORACLE. Mc Cann Erikson et de grandes entreprises.

Le juge : Pourquoi avez-vous réalisé des achats à Paris chez Élysées Shopping ? Pourquoi avez-vous utilisé le compte Black Tidings pour le paiement d’une partie de ces achats ? Quelle en était la contrepartie ? Ces achats ont-ils été faits pour votre compte personnel ou pour le compte de tiers ? Dans l’affirmative, qui sont ces tiers ? Qui sont les actuels détenteurs des montres et bijoux acquis ?

Réponse : ces achats étaient faits pour mon compte personnel et tous ses articles m’appartiennent. J’ai emprunté à Ianton Tan de l’argent pour payer une facture due à Élysées Shopping et je l’ai remboursé en mars 2014.

Mes revenus commerciaux et personnels entre 2002 et 2015 me permettent d’acheter tous ces articles à titre privé. En dehors de l’IAAF et de l’athlétisme, mes sociétés font beaucoup d’activités de consultance, de relations publiques/lobbying, d’événementiel, de merchandising rt de licensing (marque chinoise) et j’investis personnellement dans d’autres secteurs d’activité que le sport. Donc j’ai d’autres revenus en dehors de l’athlétisme depuis 1990. Mon domaine de prédilection reste toujours le football.

Le juge : avez-vous faits d’autres achats de même nature d’autres bijouteries et magasins à Paris pour votre compte ou celui de tiers ? Lesquels ?

Réponse : Mes actuels sont strictement privés et je suis client de ce magasin depuis 2002 car c’est là-bas que j’ai acquis mes cadeaux de mariage.

Élysées Shopping (montres et bijoux depuis 2002)

Aldebert (montres et bijoux depuis 2006)

Dubai (une bague et une montre) une fois

Le juge : confirmez-vous les déclarations susvisées de M. Aptekin ?

Réponse : Je nie toutes les déclarations de M. Aptekin. Ce sont eux qui m’ont approché sur la recommandation d’un homme d’affaires turc qui était lié à mon frère.

Khalil Diack : Je souhaite solliciter, dans le cadre de cette enquête judiciaire, une confrontation avec mon frère Pape Ibrahima Diack (Khalil)

Je n’ai jamais sollicité, ni envoyé quelqu’un solliciter à mon nom, ni recevoir quelque somme que ce soit d’une athlète ou d’un officier turc.

Le juge : avez-vous pris contact avec M. Cetinkaya ou un ancien président de la fédération turque, le docteur Ahmed Karadag, pour rencontrer les époux Alptekin, Aytac, Ozbakir, adjoint de M. Alptekin, n’ayant pu obtenir son visa dans les délais, s’est rendu à Monaco avec un interprète parlant français prénommé Ismail pour vous rencontrer à sa demande entre le 13 et le 17 novembre 2012 pour évoquer le PBA de Cakir. Le confirmez-vous et quel a été le contenu de vos discussions. Pourquoi le rendu vous s’est-il déroulé dans un hôtel et non au siège de l’IAAF ? Le rendu vous a-t-il été repoussé d’hôtel en hôtel ? Leur avez-vous demandé de l’argent ? Quel montant ? Pourquoi ?

Réponse : je n’ai jamais pris contact avec un quelconque officier turc. Je suis passé par Istanbul car mon billet d’avion Moscou/Barcelone était sur Turkish Airlines.

Je les ai reçus à l’hôtel Fairmont à Monaco car j’y logeais durant cette période et je ne savais pas l’objet du rendez-vous en les rencontrant. Ils m’ont parlé de contester les accusations de dopage. Je leur ai demandé de contacter le Dr. Gabriel Dollé et d’apporter les preuves scientifiques de l’innocence de leur athlète. Ils ont suggéré de rencontrer à Istanbul le patron de leur club pour plaider leur cause. Ils ont cherché à me faire miroiter un contrat de sponsoring avec Turkish Airlines pour l’IAAF.

Le juge : Confirmez-vous avoir pris l’avion Moscou/Istanbul le 20 novembre 2012 ? Quel était l’objet de ce voyage ? Confirmez-vous avoir séjourné Hyatt Macka Palas où vous avez utilisé votre carte Gold Hyatt ?

Réponse : je suis passé par Istanbul car mon billet d’avion Moscou/Barcelone était de Turkish Airlines établi par le département de voyages de l’IAAF. J’ai effectué ma réservation au parc Hyatt Istanbul car je devais dormir une nuit à Istanbul que je ne connaissais pas. Ils m’ont invité à dîner et à me faire découvrir la ville. Ils ont payé la facture d’hôtel sans m’avoir consulté et je précise que je n’ai pris aucun engagement au nom de l’IAAF. Je n’en ai ni la compétence et aucune prérogative dans le domaine du dopage.

Le juge : Mr. Aytac vous-a-t-il présenté M. Alptekin et Cetinkaya ? M. Karadag était-il également présent ? M. Alptekin a-t-il réglé la note de l’hôtel ? Des discussions se sont-elles tenues dans votre chambre ? Leur avez-vous confirmé qu’il accepterait d’intervenir moyennant une certaine somme ? Avez-vous demandé 300. 000 euros ?leur avez-vous dessiné une pyramide qu’à la base il y avait huit médecins (dont M. Dollé), au milieu un conseil ou comité, au-dessus un comité d’éthique et au sommet son père ?

Lamine Diack, Avez-vous dit que vous allez distribuer l’argent aux docteurs pour éviter que l’affaire ne remonte à l’étage au-dessus ? Avez téléphoné durant l’entretien ? Qui avez-vous appelé ? M. Dollé ? Pourquoi ? Puis êtes-vous allé dîner sur les rives du Bosphore ?

Réponse : A mon arrivée à Istanbul, ils m’ont présenté quelqu’un qui était du protocole présidentiel et qui était impliqué dans nos championnats en salle qui se sont tenus dans cette ville en mars 2012.

Bien après cette rencontre à Istanbul en novembre 2012, ils ont cherché à plusieurs reprises à me contacter pour intercéder auprès du président Lamine Diack.

Ils ont cherché à faire différer la sanction de leur athlète, seul médaillé olympique de l’histoire du sport turc, jusqu’après la session du Cio où le choix de la ville hôte des jeux olympiques 2020 devait se tenir en septembre 2013 à Buenos-Aire (Istanbul était candidate). Je n’ai aucune compétence de discuter de problème de dopage. Je leur ai dit que seul Dr Dollé pouvait prendre cette décision car il était l’administrateur anti dopage de l’IAAF et je leur ai demandé de voir avec lui. Je réitère qu’il n’a jamais été question de contrepartie financière entre nous.

Le juge : Quelle est l’étendue de votre patrimoine mobilier et immobilier ? Pouvez-vous en fournir le détail, les prix d’achat, la date des achats, la valeur et fournir tous les documents relatifs à la propriété de ces biens ?

Réponse : il vous est loisible de contacter tous les notaires du Sénégal ainsi que la conservation foncière à la DgiD. Pour mon patrimoine mobilier, je suis actionnaire à 100% de PMD Consulting et 70% de Pamodzi Sports consulting et j’en suis le bénéficiaire économique. Depuis 2014, toutes mes activités ont été bloquées volontairement pour attendre la conclusion pénale. J’ai été actionnaire de Cofina Sénégal et de Total Sénégal.

Mentions : annexes au PV les documents suivants versés au dossier par l’inculpe.

Le contrat IAAF/PMD Consulting (Consultance)

Le contrat AMS/Pamodzi sports consulting (vente)

Le mandat IAAF/Valentin Balachnichev

Le contrat New Mills/Pamodzi (VTB)

La plaine de Andrey Baranov à la Commission d’éthique

Les lettres PMD à l’enquêteur Anthony Hoper

Les règles de procédure à la Commission d’éthique IAAF

Les mails de Nick Davies à PMD (19 et 25 juillet 2013)

Les prérogatives de la Commission indépendane AMA

Les preuves du voyage et factures hôtel de PMD

Les documents sur droits TV Russie 2013

Les précisions des avocats dePMD sur achat des montres .

. Le tableau des revenus IAAF marketing et PND

Les factures IAAF paiement 2012

Le contrat IAAF Samsung Electronics

Plus n’a été entendu lecture faite, persiste et signe avec Nous et le greffier.

