Affaire Médina Gounass : L’analyse de Sidy Braham Dieng

Les identités meurtrières, empreintes de populisme de déni et de défiance vis à vis de l’État de droit, disloquent le vivre ensemble. Le differentialisme culturaliste, biaisé par la pratique démagogique de la politique, dans notre modernité, est le révélateur du choc des antagonismes identitaires délétères. La vie vaut-elle la peine d’être vécue quand les identités deviennent anxiogènes et, par ricochet ,menacent la paix perpétuelle en provoquant la destruction du lien social. Médina Gounass paraît un lieu de religiosité, de cosmopolitisme et d’altérité, qui réenchante l’amour du prochain, qui bannit les opérateurs du mal et la monstruosité infamante de l’ethnocentrisme. De nos jours, la République, dans notre processus démocratique alambiqué, ne crée pas une discrimination systémique des communautarismes religieux mais célèbre les figures emblématiques marquantes de l’historiographie sénégalaise. L’apologie de héroïsme universalisable de cheikh Ahmadou Bamba et la célébration du savant exégète des textes coraniques, Maodo Malick constituent une restitution du récit national et de l’idéal mobilisateur.

Touba, Tivaouane, Popenguine demeurent, à côté d’autres cités religieuses, la voie de l’espérance spirituelle qui charrie le bonheur quand la gouvernance calamiteuse devenant inégalitaire et chaotique, patauge dans une représentation caricaturale de la politique. La construction de la paix et de sa consolidation permanente n’exacerbe pas les antagonismes religieux symptomatiques d’une crispation qui anéantit l’idée fécondante du vivre ensemble interreligieux. La banalité du mal dans notre quotidien mortifère ne doit pas exposer les évènements de Médina Gounass comme une excroissance périphérique d’une résurgence d’un djihadisme transnational et refondateur de l’anachronisme ethno- religieux au détriment de l’idée de nation. Cette anormalité de la violence s’avère le signe effectif du refus tutélaire de l’autorité dans toutes ses dimensions.

Les défis liés au processus de modernisation imposent aux communautés religieuses, non pas d’intérioriser un processus de socialisation politique, mais de se réapproprier le substrat des enseignements des confréries mourides ou Tidianes afin d’appréhender la modernité dans sa dimension globale: les dahiras et les associations religieuses constituent le socle d’un humanisme spirituel à même de pouvoir aider à analyser les phénomènes de notre temps. La conduite d’une mission d’évaluation du ministre de l’intérieur, pour documenter les faits advenus de ses événements de sinistres mémoires, est de nature à calmer une situation déjà volatile et précaire.

Quid du mutisme assourdissant du président de la République renvoyant une image d’ecclésiastique, reclus dans son monastère spirituel, se désolidarisant des évènements du monde ? Par ailleurs ,une opposition, en démocratie, est une opportunité, non un truisme pour instrumentaliser les faits sociopolitiques ,mais pour analyser et proposer des solutions devant l’impuissance ,la carence et l’immobilisme du gouvernement. Comment peut-on maintenir une sociabilité de paix quand les politiques cessent d’évoquer les antagonismes qui pourraient entraver notre processus de modernisation. La médiation entre les parties en conflit est l’expression d’une autorité qui se cache dans son refus éhonté de sanctionner l’innommable violence survenue dans la sainteté cité religieuse de Médina Gounass.

La dimension transnationale, transversale du fondamentalisme religieux et les menaces protéiformes imposent une gouvernance consolidante de l’autorité et du respect intrinsèque des normes de la République. Et la fermeture de la frontière Bissau guinéenne rappelle que la reconstruction de l’idée de nation est tributaire d’une altérité fusionnelle et transnationale: la pratique diplomatique d’apaisement ravaude la citadelle de la paix.

Sidy Braham Dieng

Président mouvement Sénégal d’en bas