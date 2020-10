Affaire Ousmane Sonko : Moïse Rampino tire sur Mansour Faye…

Mansour Faye fait une manœuvre dilatoire !

Décidément le ridicule ne tue plus au Sénégal. Une nation où n’importe quel gougnafier peut bomber le torse pourvu qu’il soit apparenté à la dynastie ‘’FayeSall’’. Le beau-frère du Président de la république caresse dorénavant le rêve de pouvoir lui succéder à la tête de ce pays juste parce qu’il s’est octroyé, en un temps record, une richesse bâtie sur le faux. Quoi de plus normal dans un pays où l’écrasante majorité de la population vit, de fil en aiguille, en dessous du seuil de la pauvreté du fait de la gestion calamiteuse et de la prévarication récurrente des deniers publics par une meute de sangsues avides de gains faciles.

Au moment où les populations de la banlieue sont confrontées à de fréquentes inondations malgré les 750 Milliards de FCFA investis depuis 2012 par le chef de l’Etat dans le cadre du programme décennal de gestion des inondations ; les robinets crachent de l’air en raison d’une pénurie avilissante d’eau. Le contraste est ahurissant. Et l’on ose nous parler de Sénégal émergent ?

Des questions méritent alors d’être posées. Qui fut, de 2014 à 2019, ce ministre de l’hydraulique et de l’assainissement qui a géré hasardeusement ces 750 milliards de FCFA au point de susciter le courroux du chef de l’Etat ? Qui fut, de 2014 à 2019, ce ministre de l’hydraulique et de l’assainissement qui, après avoir reçu 05 camions-bennes de la part de Suez en guise de commission occulte, a confié la gestion de l’eau urbaine à ces mêmes Français alors que la SDE proposait le prix le plus bas à raison de 286,9 francs CFA le m3 d’eau contre 298,5 francs CFA pour Suez ?

Si le frère de Mariéme Faye Sall, nonobstant tous ces manquements dus à son incompétence notoire à résoudre les problèmes des Sénégalais, en vient à mettre des sacs de riz dans des camions à ordures malgré le fond de solidarité de 1000 milliards de FCFA décaissé par son beau frère et destiné aux indigents; c’est qu’il y a sérieusement un problème. Mansour Faye se doit de nous expliquer centime par centime la traçabilité de ce flouze car cet argent il ne l’a point hérité.

Si vous en voulez à monsieur Ousmane Sonko simplement parce qu’il exige à ce que vous clarifiez votre gestion opaque, c’est parce que vous êtes d’une mauvaise foi manifeste. Qu’il vous ai demandé une audience ou que vous l’ayez reçu nous importe peu. L’important pour nous autres qui constituons la populace est que vous répondiez de votre gestion désastreuse des deniers publics.

Monsieur Mansour Faye, sachez qu’en démocratie le concept de redevabilité est une exigence républicaine. Toute personne qui a eu à gérer des biens publics doit répondre de sa gestion dans le cadre d’un mandat clair et précis. L’OFNAC étant une institution habilitée, je vous prie de bien vouloir dire aux Sénégalais ce que vous aviez fait de ces 1000 milliards de FCFA de la ‘’ Force Covid19’’d’autant plus que le coronavirus n’a pas eu l’impact prévu ou voulu auprès des Sénégalais. Je ne saurai taire les 750 Milliards de FCFA du programme décennal de gestion des inondations. Sans omettre le fait que le ministère du développement communautaire, de l’Equité Sociale et Territoriale que vous dirigez actuellement détient le budget (101 375 554 272 FCFA) le plus lourd du gouvernement Sénégalais. Si vous n’avez rien à vous reprocher allez-y répondre aux enquêteurs sinon fermez-la !

Eternel Wadiste

Moïse Rampino