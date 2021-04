Ousmane Tounkara, interpellé le 15 mars passé pour « terrorisme et menace de mort », peut compter sur le maire de Mermoz/Sacré-Cœur. En effet, Barthélémy Dias a écrit au juge américain chargé du dossier. Dans la lettre ci-dessous, Dias-fils prend fait et cause pour l’activiste et assure au juge que ce dernier n’est pas un terroriste.

In-texto l’intégralité de la lettre :