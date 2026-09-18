Affaire Pape Abdoulaye Touré : Retour de parquet pour les 4 suspects poursuivis pour crime contre l’humanité

Les éléments de la Section de recherches ont conduit, ce vendredi, au parquet de Dakar les quatre (4) personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête dite « affaire Pape Abdoulaye Touré ». Comme l’a annoncé le quotidien L’Observateur dans son édition d’aujourd’hui, il s’agit de deux vigiles employés à l’époque chez l’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, et de deux agents du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD).

Selon des sources de Seneweb, les mis en cause sont poursuivis pour les faits de crime contre l’humanité commis durant la période allant du 1er février 2021 au 25 février 2024. Ils font l’objet d’un retour de parquet. Le dossier sera sans doute envoyé en instruction.

Source : Seneweb