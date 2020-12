Affaire parents d’élève-école Dior : Le tribunal des référés se déclare incompétent !

La sentence est tombée dans l’affaire opposant les parents d’élèves du Groupe scolaire « Dior » et la direction de l’école. Le juge du tribunal, rendant sa décision, a jugé l’action publique recevable avant de se déclarer incompétent pour juger l’affaire.

Une décision qui a surpris les parents d’élèves qui, pour autant, ne sont pas dans les dispositions de déposer les armes. Ils ont décidé de poursuivre la bataille en saisissant la Cour d’appel. C’est du moins ce qu’a annoncé leur porte-parole, Dieynaba Ngom.

« Le juge s’est déclaré incompétent mais, toutes les voies de recours ne sont pas épuisées. On va saisir la Cour d’appel pour que justice soit faite dans cette affaire. Nous allons nous réunir et dégager la nouvelle stratégie à adopter. Nous menons un combat de principe et il suit son cours », a dit Dieynaba Ngom à nos confrères d’Emedia.

Il faut rappeler que le collectif des parents d’élèves de l’école Dior avait déposé une plainte contre la direction de ladite école. Ce, après que l’école a refusé toute inscription aux élèves dont les parents ne s’engagent pas à payer les frais de scolarité des mois d’avril, mai et juin 2020.