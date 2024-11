Affaire PRODAC : Deux (2) personnes déjà écrouées

Mamina Daffé, ancien coordonnateur national du Programme des Domaines agricoles Communautaires (Prodac), et Ibrahima Cissé, patron de la société Tida, ont passé leur première nuit en prison. Les deux sont édifiés sur leur sort après avoir bénéficié de deux retours de parquet. Ils ont été inculpés à la suite d’une information judiciaire ouverte par le Pool judiciaire financier dans le cadre de la reddition des comptes et placés sous mandat de dépôt.

Le second est poursuivi pour escroquerie sur les deniers publics, faux et usage de faux en écritures privées de banque et blanchiment de capitaux tandis que le premier est visé pour complicité d’escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux. Le préjudice financier est estimé à plus de 680 millions de francs Cfa, rapporte la presse du jour.