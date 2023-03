Affaire Prodac : Massaly fait le procès de Ousmane Sonko

À défauts de preuves le 16 Mars 2023 lors de son procès contre Mr Mame Mbaye Niang , Ousmane Sonko testera le plus grand menteur de l’histoire politique du Sénégal, ainsi toute personne qui continuera de militer à ses côtés pourra être considérée comme une personne sans cervelle qui prône le mensonge au détriment de la vérité.

Depuis quelques années nous voyons dans l’espace politique Sénégalais de nouveaux types de politiciens sans scrupules, aminés par le mensonge, la manipulation et la désinformation et aussi qui utilisent tous les moyens possibles pour avoir de l’électorat politique en passant par des discours incendiaires et ethniques, par des appels à la violence, à la désobéissance et au soulèvement. Ainsi ce nouveau type de politicien lâche est incarné typiquement par Ousmane jacuzzi Sonko. D’ailleurs aujourd’hui pris dans son piège, il souhaite faire armure une jeunesse inconsciente sans repère pour se disculper et faire reculer la justice sénégalaise lors de son procès contre Mr Niang qui l’accuse de diffamation.

Vraiment c’est pathétique comment on peut accuser une personne publiquement de voleur en affirmant que vous avez des preuves en votre possession, que vous avez un rapport qui l’épingle et revenir crier un complot en votre personne juste pour se dédouaner de vos mensonges ? De toute façon la justice ne se fait pas dans les rues ou sur des conférences de presses en en plus finir mais plutôt dans les tribunaux. Mais aussi honnêtement on ne peut pas accuser des personnes dignes sans pour autant avoir des preuves palpables comme si ces personnes n’ont pas de familles, d’amis et de sympathisants.

Le 16 Mars 2023 le procès se fera entre Mame Mbaye Niang et Ousmane jacuzzi Sonko. Ainsi l’État restera fort debout comme toujours.

La situation du pays nous interpelle tous en tant que citoyen pour la préservation de la nation sénégalaise.

Rapport rek wala do bokou ci élections

Mouhamadou Lamine Massaly

PCA ONFP

Force_restera_à_la_loi