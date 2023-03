Bougane contre-attaque à l’arme lourde : «Mansour Faye tu sais que tu mens»

Mansour Faye apprend à dire la vérité et brandit les preuves de tes balivernes.

Mansour Faye, toi même tu sais que tu mens, je sais que tu mens et ceux qui connaissent le dossier des 98 milliards savent que tu mens. Ton manque d’assurance lors de ton simulacre de démenti prouve à suffisance que tu mens. Ton bégaiement met à nu ta voix qui contredit ta langue. C’est le signe parfait d’un apprenti menteur.

Mansour Faye, la procédure d’emprunt des 98 milliards par tes services n’a jamais reçu l’approbation du ministre des finances. Si tu ne mens pas alors sort la preuve au nom de la transparence et au nom du peuple. Mansour si tu ne mens pas, dis-nous où est l’argent emprunté au nom du Sénégal et pourquoi le trésor public a été délibérément contourné dans cette opération ? Mansour Faye arrête de mentir et dis aux Sénégalais pourquoi la FBN Bank paie des intérêts de 3% sur un compte dont seul ton subordonné est signataire. Ce qui est une violation flagrante des règles de gestion des deniers publics. On ne peut être ordonnateur et comptable, c’est une règle élémentaire de gestion.

Mansour Faye , parce que tu mens, que tu nous parles de validation du CNDP (comité national de la dette publique). Quid de l’approbation du ministre de finances ? Pourtant l’arrêté du 23 Novembre 2021 qui organise les conditions d’un recours à l’emprunt est très clair. Sous peine de nullité, tout dossier d’emprunt doit être validé par le ministre des finances lui-même. Prouve moi le contraire et arrête tes mensonges. Le contrat de marché sur l’affaire des 98 milliards dit de manière explicite que les fonds doivent être gérés par le trésor public. Prouve aux Sénégalais que c’est bien le cas. Encore un mensonge.

Mansour Faye tu nous ments parce que tu ne pourras jamais apporter de preuves de tes balourdises.

Tu dois dire aux Sénégalais où sont les 98 milliards ou du moins ce qui en reste pour le moment. Celui qui ment au peuple doit passer par la guillotine et tu as encore menti aux Sénégalais. Mansour Faye , aujourd’hui, tu es protégé par ton beau-frère de Président mais dis-toi bien que l’heure de la réédition des comptes est dans 347 jours inchalla. Tes mensonges seront étalés au grand jour.

De la part de l’apprenti politique qui traque les menteurs professionnels et pilleurs de la République au nom de la transparence pour nos 98 milliards.

« Sunu milliards du Ress »

Bougane Guèye