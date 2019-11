Affaire ‘pub xeessal’…Le CNRA va statuer sur les contrats

Diffusion et promotion des produits éclaircissant dans les radios et télés. Babacar Diagne président du Conseil national de régulation de l’Audiovisuel (CNRA) sort le bâton : « La question est très sérieuse. Très franchement, quand je vois des chaînes faire ce qu’elles ont fait ces derniers temps, je me dis ’’enough, c’est enough’’, j’ai eu plusieurs messages de plusieurs confrères, patrons de chaînes, et producteurs de série, qui ont posé le problème de leurs contrats qu’ils ont déjà signé. Mais sur cela nous allons statuer, et nous prononcer bien entendu », a-t-il confié à Itv