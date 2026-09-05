Affaire Rox et compagnie : Horizon Sans Frontières appelle à la clémence

Horizon Sans Frontières appelle à la clémence pour Rox et les deux autres TikTokeuses sénégalaises placées sous mandat de dépôt. Dans un communiqué, l’organisation dirigée par Boubacar Sèye revient sur leur situation et met particulièrement l’accent sur les conséquences de leur détention pour leurs enfants et leurs familles.

Selon Horizon Sans Frontières, les comportements des trois jeunes femmes ainsi que certains de leurs « lives » ont suscité de nombreuses réactions et interrogations, notamment en raison de contenus qui « ont pu porter atteinte à la dignité, à l’image ou à la vie privée d’autres personnes ».

L’organisation précise ne pas cautionner ces dérives. « La liberté sur les réseaux sociaux ne doit jamais devenir une liberté d’humilier, d’exposer ou de blesser », souligne-t-elle. Elle estime que les trois femmes doivent comprendre que « derrière chaque écran, il y a des personnes, des familles et des vies ».

Dans son communiqué, Horizon Sans Frontières porte une attention particulière aux enfants des trois détenues. L’organisation s’interroge sur les conséquences de l’absence soudaine de leurs mères sur leur quotidien.

« Que comprennent-ils de l’absence soudaine de leur mère ? Que ressentent-ils lorsqu’ils voient leur famille bouleversée ? Comment vivent-ils cette rentrée scolaire en Europe avec cette inquiétude qui pèse sur leurs épaules ? », questionne Boubacar Sèye. Pour Horizon Sans Frontières, « un enfant ne doit jamais être condamné à porter les conséquences des erreurs de ses parents ».

Engagée dans la défense des migrants, de la dignité humaine et des droits fondamentaux, l’organisation demande que la situation familiale des trois femmes soit prise en considération dans le respect de la justice et des procédures en cours. Elle appelle ainsi à examiner « la possibilité d’une mesure permettant à ces femmes de retrouver leurs enfants et leurs familles ».

Horizon Sans Frontières tient toutefois à préciser que cet appel ne constitue pas une demande d’impunité. « Notre appel à la clémence n’est pas un appel à l’impunité », affirme l’organisation. Elle souhaite que cette épreuve puisse également conduire les trois femmes à une prise de conscience concernant leur utilisation des réseaux sociaux.

Horizon Sans Frontières espère notamment que Rox et ses deux camarades comprendront que la recherche de notoriété sur les plateformes numériques ne doit pas se faire au détriment des autres. « Qu’elles comprendront que la notoriété sur TikTok, les audiences et les « likes » ne doivent jamais être recherchés au prix de la dignité ou de la souffrance des autres », écrit Boubacar Sèye.

L’organisation ajoute qu’« une deuxième chance n’a de sens que si elle s’accompagne d’une prise de conscience ». Horizon Sans Frontières rappelle la dimension familiale de cette affaire : « Derrière trois femmes détenues, il y a aussi des enfants qui attendent leurs mamans ».

Tout en reconnaissant que « la justice doit faire son travail », l’organisation estime que « lorsque la loi le permet, la clémence peut parfois être la plus belle des leçons ».

Horizon Sans Frontières appelle ainsi à la clémence pour Rox et ses deux camarades, dans l’espoir que leur éventuelle libération puisse constituer « le début d’une véritable prise de conscience et d’un nouveau départ », pour elles, leurs familles et surtout leurs enfants.