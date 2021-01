Affaire S.O.D : Blaise Pascal Cissé dénonce la négligence et l’insouciance du Président…

Je ne pourrai ne pas afficher mon amertume et ma tristesse suite mon entretien avec Monsieur Nancy Kebe Président de la faculté de médecine et de pharmacie et de d’ontologie de L’UCAD qui m’a bien fait un briefing sur l’état d’avancement de la campagne de collecte de fonds lancée par les étudiants pour venir en aide à leur collègue S.O.D gravement atteint par une maladie d’aplasie médullaire et dont le seul traitement est une greffe de moelle ne pouvant se réaliser qu’en France et va nécessiter un montant de 280.000.000. F CFA.

La négligence et l’insouciance notées chez le Président Macky Sall à travers les lenteurs dans la prise en charge de l’étudiant S.O.D sont d’ordres criminelles donc à condamner et nous les dénonçons fermement et avec la dernière énergie.

En d’autre part

Le 1 million de PASTEF est ridicule

Je réclame les 25 millions pour l’étudiant S.O.D.

Pour un collecte de fonds lancé depuis le 5 octobre et qui arrivé à terme a vu son objectif de départ 50 millions de francs être quasiment triplé.

Président

Blaise Pascal Cissé