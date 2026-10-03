Affaire « Sabar Monument » : Six individus déférés au parquet

Le Commissariat d’arrondissement de la Médina a procédé, le 30 septembre 2026, à la conduite au parquet de six individus pour des faits qualifiés d’association de malfaiteurs, d’apologie d’actes contre nature et de transmission volontaire du VIH.

Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2026, les éléments du commissariat sont intervenus à la suite d’un attroupement survenu à l’angle de la Rue 25 et de la Rue 04, à la Médina. Les policiers ont été mobilisés afin de rétablir l’ordre public.

Menacées de violences par un groupe de personnes présentes sur les lieux, six personnes ont été extirpées de l’attroupement et conduites au poste pour leur propre sécurité. À l’issue des premières constatations, elles ont toutefois été placées en garde à vue pour des faits d’actes contre nature portés à leur encontre.

La poursuite des investigations a permis aux enquêteurs de recueillir plusieurs éléments. L’un des mis en cause a notamment déclaré avoir entretenu, au cours du mois de septembre 2026, une relation sexuelle avec un homme rencontré sur le réseau social TikTok, en contrepartie d’une somme de 12 000 francs CFA.

Un autre mis en cause a déclaré avoir été victime, par le passé, de plusieurs agressions sexuelles commises par des hommes.

Les dépistages sérologiques du VIH effectués sur les mis en cause ont, selon les résultats transmis par le médecin-traitant, révélé des résultats positifs pour plusieurs d’entre eux.

Dans le cadre de la procédure, quatre téléphones portables ont été saisis et soumis à une exploitation technique approfondie par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSLC).

L’analyse des échanges WhatsApp, comprenant notamment des photographies, des vidéos et des messages à caractère sexuel, aurait permis aux enquêteurs de relever des relations et des attirances sexuelles entre les membres d’un groupe présenté sous le nom de « Sabar Monument ».

À l’issue de la procédure, les six mis en cause ont été déférés au parquet pour répondre des faits qui leur sont reprochés.