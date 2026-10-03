Keur Massar : Une quantité de substance présumée être de la cocaïne saisie

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé, le 28 septembre 2026 vers 12 heures, à l’interpellation et au placement en garde à vue d’un ressortissant sénégalais. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, détention et trafic international d’une substance présumée être de la cocaïne.

Selon les éléments communiqués par la gendarmerie, l’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau de trafic de stupéfiants opérant dans la zone de Keur Massar. Les enquêteurs ont alors mis en place un dispositif de surveillance et de filature afin d’identifier les différents acteurs et de déterminer leurs rôles respectifs.

Le 26 septembre 2026, une ressortissante guinéenne aurait ainsi transporté jusqu’au village de Somone, pour le compte du réseau, une quantité de 129,4 grammes de cocaïne ainsi qu’une tablette de haschich pesant 94,5 grammes.

À son arrivée à Somone, les produits auraient été récupérés par le mis en cause, qui en aurait prélevé une partie. Le reste ainsi que la tablette de haschich auraient ensuite été remis à un ressortissant nigérian établi à Somone, chargé de procéder à la préparation de la drogue.

L’interpellation du mis en cause a été suivie d’une perquisition de sa chambre. Celle-ci a permis aux gendarmes de saisir 60 grammes de poudre blanche présumée être de la cocaïne, 20 grammes de cailloux présumés être de la cocaïne, ainsi qu’une quantité de poudre blanche restant à identifier.

Les enquêteurs ont également découvert plusieurs sachets en plastique, une somme de 20 000 francs CFA supposée provenir de la vente de drogue ainsi que divers autres effets.

L’enquête se poursuit afin de faire la lumière sur cette affaire et d’identifier les différents acteurs présumés du réseau.