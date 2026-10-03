Vol et vandalisme de câbles SENELEC : Sept individus interpellés par la DIC

La Division des investigations criminelles (DIC) a procédé à l’interpellation de sept individus dans le cadre d’une enquête portant sur des faits présumés d’association de malfaiteurs, de vol avec effraction commis de nuit en réunion avec moyen roulant, de destruction de biens publics, de recel et de complicité.

L’affaire a débuté le 21 septembre 2026, avec la plainte déposée par la SENELEC auprès de la DIC contre X pour des faits de vol et de vandalisme.

Selon les éléments de l’enquête, l’affaire fait suite à des signalements effectués par des populations du département de Rufisque. Alertés par des perturbations, des techniciens de la SENELEC s’étaient rendus sur place et avaient constaté plusieurs cambriolages ainsi que des actes de sabotage visant des postes électriques situés à Diamniadio, Kounoune, Sangalkam et Sébikotane.

Saisie de l’affaire, la DIC a dépêché ses enquêteurs sur les différents sites concernés afin de procéder aux constatations. Les investigations techniques, combinées à des missions de patrouille régulièrement menées dans les secteurs ciblés, ont permis d’identifier les individus soupçonnés d’être impliqués et de procéder à leur interpellation.

Au cours de leurs interrogatoires, le présumé cerveau de la bande et ses acolytes auraient reconnu leur participation au pillage de plusieurs postes électriques durant les mois de mai, août et septembre 2026. Les enquêteurs indiquent que les faits auraient été commis dans un but lucratif.

La poursuite des investigations a également permis d’identifier plusieurs receleurs présumés. Une perquisition menée dans les entrepôts d’une société de la place a notamment permis de découvrir plusieurs câbles électriques qui, selon la partie plaignante, proviendraient directement des installations de la SENELEC.

L’exploitation technique des données recueillies au cours de l’enquête aurait par ailleurs permis d’établir la présence des différents membres de la bande dans les zones et aux dates correspondant aux séries de cambriolages.

Les sept mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de la poursuite de l’enquête.