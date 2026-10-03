ZAC Mbao : Un individu interpellé pour usurpation d’identité numérique et chantage sexuel

Le Commissariat d’arrondissement de ZAC Mbao a procédé, le 1er octobre 2026, au placement en garde à vue d’un individu pour des faits présumés d’usurpation d’identité numérique, de collecte illicite de données à caractère personnel, de détention d’images contraires aux bonnes mœurs, de menaces de diffusion de vidéos obscènes et de chantage à caractère sexuel.

Selon les éléments de l’enquête, cette mesure fait suite à la plainte d’une victime qui a déclaré avoir fait la connaissance, sur Internet, d’une personne utilisant un profil affichant la photo d’une femme dénommée Angela.

Après plusieurs échanges, la victime aurait transmis à cette personne, à sa demande, des vidéos intimes en contrepartie de la promesse de recevoir une somme de 500 000 francs CFA.

L’individu l’aurait ensuite menacée de diffuser les vidéos si elle refusait d’entretenir des rapports sexuels avec un tiers. Celui-ci s’est finalement révélé être le mis en cause lui-même, qui aurait par la suite contacté directement la victime.

Feignant d’accepter la proposition, la plaignante lui aurait donné rendez-vous le 1er octobre 2026 à 18 heures, au niveau d’un immeuble situé dans la ZAC de Mbao. Ce stratagème a permis aux éléments de la Brigade de recherches de l’interpeller sur les lieux.

Interrogé sommairement, le mis en cause aurait dans un premier temps nié les faits. Il les aurait ensuite reconnus après la découverte, dans son téléphone, de plusieurs vidéos à caractère sexuel de femmes, dont les fichiers intimes de la plaignante.

L’exploitation de l’appareil a notamment permis de découvrir une application cachée dénommée « Calculatrice », contenant 230 vidéos à caractère obscène et 41 photographies contraires aux bonnes mœurs représentant des femmes dont l’identification est en cours.

À ce stade de l’enquête, six victimes ont été formellement identifiées, dont une résidant en France.

Les enquêteurs ont également découvert plusieurs autres faux comptes utilisant des profils féminins. Leurs identités exactes ainsi que leur niveau d’implication restent à déterminer, l’intéressé étant présenté comme étant probablement le seul titulaire de ces comptes.

Les investigations se poursuivent afin de démanteler l’ensemble du réseau présumé et d’identifier d’éventuelles autres victimes.