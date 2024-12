Affaire Samuel Sarr : ça râle entre le Palais, la primature et le ministère

L’affaire Samuel Sarr continue de faire couler des encres. L’homme d’affaires a été arrêté et humilié à l’aéroport Blaise Diagne de Diass comme un vulgaire criminel récidiviste puis mis hors d’état de se défendre avant de se voir défenestré de son poste de directeur général de la West African Energy (WAE). Et pourtant ce n’était pas ce qui était prévu par les différentes parties impliquées dans ce gros business. Les actionnaires n’avaient pas prévu cela. Le ministère de tutelle n’a rien vu venir. Le Palais a été mis devant le fait accompli. Et la primature a pris le train en marche.

Tout s’est joué entre le plaignant, les actionnaires complices, le procureur et le juge d’instruction. Tout est allé tellement vite que ça râle de tous les côtés.

Le businessman Samuel Sarr en prison, ce n’est pas bon pour l’image des affaires au Sénégal. Un homme d’affaires qui réussit à mobiliser 5 actionnaires autour de lui avec à la clé plus de 27 milliards et s’en va chercher près de 300 milliards sur le marché avec des pools bancaires mobilisés, ça ne court pas les rues. Il faut être Samuel Sarr pour le faire. Et ce n’est pas fini ! Quand cet homme d’affaires qui est un des plus brillants conseil financier d’Afrique, réalise une centrale électrique à plus de 95%, on ne le jette pas en pâture après la plainte d’un des actionnaires qui ne sait pas ce que veut dire un montage financier.

C’est ce qui est arrivé au Sénégal. Samuel Sarr, après avoir réalisé la seule centrale électrique d’Afrique de l’Ouest financée sur fonds propres par des privés sénégalais, est humilié puis jeté en prison comme si cela devait d’avertissement à tous les hommes et femmes d’affaires de ce pays. Eh bien le message est passé. Le milieu des affaires râle et a peur de ce qui peut les arriver au Sénégal. Les banques qui ont investi dans ce projet, Coris Bank International, Afreximbank et l’Africa finance Corporation (AFC) qui est une Institution financière multilatérale créée par des États souverains africains, commencent à grincer les dents Et ils ne sont pas les seuls.

Tout comme les milieux d’affaires et bancaires, ça râle un peu partout au ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, au Palais et même à la primature dans un premier temps parce que l’arrestation et la garde-à-vue de Samuel Sarr n’étaient pas prévues. Même pour trois actionnaires, l’arrestation de Samuel Sarr n’était pas encore au menu puisque le conseil d’administration devait se tenir pour régler les problèmes entre les parties prenantes. Mais tout s’est accéléré le vendredi 28 novembre au moment où Samuel s’apprêtait à prendre l’avion à Dubaï pour rentrer sur Dakar avec le DG de la SENELEC.

Les décisions sont vite prises au niveau du parquet. Samuel Sarr doit être interpelé dès sa descente d’avion et mis en garde à vue. Toutes les décisions sont basées sur le rapport du cabinet Mazars. Aucune contre-expertise. Le rapport du cabinet Mazars est-il un blanc-seing pour mettre Samuel Sarr en prison ? Même en France, tous les rapports sont consolidés par des contre-expertises. Mais au Sénégal, le maître du Parquet décide qu’un rapport est suffisant pour écarter un actionnaire d’un projet réalisé à 95%.

Samuel Sarr arrêté à l’aéroport et conduit à la section de recherches, donne du fil à retordre aux autres actionnaires qui ne comprennent rien du tout. Le ministère et la primature se posent des questions. Les deux retours de Parquet sont les résultats d’intenses négociations. Certains essayent dans les coulisses de convaincre les autres actionnaires. Et les explications sont envoyées au ministère et à la primature. Le Palais ne comprend rien du tout et essaie d’en savoir plus. Mais une dernière réunion à la primature va sceller le sort de Samuel Sarr.

Et c’est le soir où cette réunion s’est tenue à la primature que Samuel Sarr a été placé sous mandat de dépôt. Il fallait convaincre que Samuel s’était rendu coupable d’un abus de viens sociaux avec le rapport du cabinet Mazars. Et puisque les autorités sont allergiques aux abus de biens sociaux, le quitus pour mettre Samuel Sarr sous mandat de dépôt fut donné. Et dans la foulée, un nouveau directeur Général a été nommé pour oublier l’affaire Samuel Sarr.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn