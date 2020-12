Affaire Senelec-Akilee-Excellec : Birahime Seck accuse Macky

La présidence est au cœur des contrats entre Senelec, Akilee et Exellec. Dans «Senelec : Une entreprise électrocutée», Birahime Seck dénonce certains les processus de contractualisation utilisés dans les entreprises publiques, en général, et celles du parapublic, en particulier, pour fragiliser la transparence et pérenniser un système de gouvernance opaque totalement détourné de l’intérêt général.

«Depuis que le contentieux Sénélec/Akilee est au-devant de l’actualité, des voix se sont fait entendre pour demander au Président de la République d’intervenir et de trancher le débat Était-ce nécessaire ? Si l’on sait que l’État est non seulement un des plus gros clients de Sénélec, sinon le plus gros, qui plus est, a plusieurs représentants au Conseil d’administration et pas des moindres. Donc, il ne pouvait pas ignorer un contrat de 187 milliards de francs Cfa engageant ses propres ressources», dénonce Birahime Seck.

Le coordonnateur général du Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International, laisse entendre dans son nouvel ouvrage que «les entreprises publiques et parapubliques sont asphyxiées par le clientélisme, le favoritisme, l’impunité, l’usage de faux, les détournements et autres actes de gestion contraires aux intérêts de la majorité des citoyens». Selon lui, il est de la responsabilité entière du Président de la République de rendre conforme le système de direction et de gestion aux normes d’une gouvernance vertueuse.

«LA SENELEC INFANTILISÉE, BAILLONNÉE ET LIVRÉE PIEDS ET MAINS LIÉS À AKILEE»

Dans le processus de formation du contrat Senelec/Akilee, qui est le sujet principal de l’ouvrage, l’élément le plus en vue porte sur la notion de convention. Les conventions, note l’auteur, ont été souvent brandies par la Société Akilee pour justifier la base légale de signature du contrat de 187 milliards qui le lie avec la Société Nationale d’électricité du Sénégal (Senelec).

Toutefois, déplore le Conseiller économique, social et environnemental, les conventions ne peuvent se substituer au Code des marchés, au regard des dispositions de l’article 8 de la loi 90-07 sur les entreprises du secteur parapublic et du décret n°2014-1212 du 28 septembre 2014 portant Code des marchés modifié. Dans le chapitre 7, Birahime Seck situe les responsabilités.

Le Président de la République par le biais de son Contrôleur financier reçoit des informations de toutes les entreprises du secteur parapublic, notamment les sociétés nationales et sociétés anonymes à participation publique majoritaire. Dénonçant toujours le recours à une convention pour mettre en selle Akilee, Birahime Seck d’ajouter que l’ancien directeur général de la Sénélec Mouhamadou Makhtar Cissé, lui-même Inspecteur Général d’État, n’était pas censé ignorer le cadre juridique applicable à ces types d’entreprises du secteur parapublic.