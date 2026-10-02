Affaire Softcare : L’Assemblée clôt les débats et annonce le suivi des recommandations

Les débats consacrés au rapport de la mission d’information parlementaire sur la commercialisation des produits de marque Softcare au Sénégal ont pris fin ce vendredi à l’Assemblée nationale. La séance a été clôturée par le président de l’institution, El Malick Ndiaye.

À l’issue de la discussion générale, les députés ont pris connaissance des conclusions de la mission d’information, entendu les différentes appréciations formulées au cours des échanges et recueilli les explications apportées par les membres du gouvernement sur les questions relevant de leurs départements respectifs.

Le président de l’Assemblée nationale a salué le travail réalisé par la présidente de la mission et l’ensemble de ses membres. El Malick Ndiaye a notamment félicité la mission pour « la qualité des investigations menées avec impartialité » ainsi que pour sa contribution à l’exercice de la mission de contrôle dévolue à l’institution parlementaire.

Il a également souligné la disponibilité et la coopération des membres du gouvernement concernés et de leurs services, qui ont participé aux travaux de la mission.

Les recommandations transmises au gouvernement

À la suite de la présentation du rapport, El Malick Ndiaye a annoncé que les recommandations issues des travaux seront officiellement transmises au gouvernement afin que les suites appropriées puissent leur être réservées.

L’Assemblée nationale prévoit également d’assurer le suivi de leur mise en œuvre, conformément à ses prérogatives constitutionnelles de contrôle. « La représentation nationale veillera pour sa part, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles de contrôle, à assurer un suivi régulier de leur mise en œuvre et à apprécier les mesures effectivement prises par les administrations et organismes concernés », a déclaré le président de l’institution.

Pour El Malick Ndiaye, la présentation du rapport ne marque donc pas l’achèvement du travail parlementaire engagé autour de cette affaire. « Le travail de l’Assemblée nationale ne s’achève donc pas avec la présentation de ce rapport », a-t-il précisé.

Le suivi devra ainsi se poursuivre à travers les mécanismes de contrôle parlementaire, afin de vérifier que les enseignements tirés de l’affaire Softcare débouchent sur « des mesures concrètes, des correctifs appropriés » et, lorsque cela sera nécessaire, « des réformes durables ».