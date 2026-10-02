Conseil constitutionnel : Une réponse au FDR sur la publicité des décisions

Dans une correspondance datée du 30 septembre 2026, le Conseil constitutionnel du Sénégal a répondu au coordinateur du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), Modou Diagne Fada, au sujet de la publicité des décisions rendues par l’institution sur demande d’avis du Président de la République.

Cette communication fait suite à une requête de l’opposition portant sur « la publicité des décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur demande d’avis du Président de la République ». Dans sa réponse, l’institution affirme que « toutes les dispositions utiles sont prises pour procéder à la publicité de ses décisions, notamment par l’affichage et la mise en ligne sur le site web de l’Institution ».

Le président du Conseil constitutionnel souligne également que l’institution demeure « particulièrement attentif à la régularité, à la diligence et à l’accessibilité de l’information qu’il met à la disposition des citoyens ». La correspondance officielle fait par ailleurs état de l’ouverture récente d’« un compte officiel destiné, notamment, à relayer ses décisions sur le réseau X ».