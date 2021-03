Affaire Sonko…Bacary Seck tire sur l’armée mexicaine de l’opposition

Appels aux soulèvements, à l’insurrection, aux saccages, aux menaces… telle est la feuille de route de l’opposition au Sénégal. Du jamais vu! Et pour se faire crédible, cette opposition veut faire croire que c’est le peuple qui l’a voulu.

C’est paradoxal ce qui se passe maintenant dans notre pays dont la démocratie, la paix sociale et la mesure dans toute chose sont vantées un peu partout dans le monde. D’aucuns me diront qu’il n’y a aucune démocratie au Sénégal, car voulant faire et dire ce qu’ils veulent: insulter publiquement ou à travers les réseaux sociaux, saccager les biens d’autrui, commettre des délits… et tout cela dans l’impunité.

Grande a été notre surprise ( nous nous demandions même si ce n’était pas un mauvais rêve) quand nous avons entendu des gens venus de nulle part exiger du Chef de l’État. Oh! la berlue. Où est-ce que ces gens étaient quand il s’est agi de secourir les populations durant l’hivernage? Où étaient-ils quand la pandémie du coronavirus a plongé notre pays ( et tous les autres) dans un chaos économique? Et bien d’autres situations encore… Ont-ils, ne serait-ce qu’une fois, apporté leur soutien à cette population qu’ils veulent utiliser pour atteindre leur sombre dessein? Jamais ! Mais aujourd’hui, au nom d’une légitimité superficielle et pour leur intérêt personnel, ils se muent, tels des serpents venimeux, en « pourfendeurs » de la paix et de la stabilité nationales.

Cette manie de vouloir exister vaille que vaille, de se faire un nom, ou se donner une importance utopique devrait disparaître de notre vie politique et de tous les jours.

La démocratie ne saurait être assimilée à un chaos institutionnel, et c’est ce qu’ils cherchent en réalité. Fragiliser nos institutions, mettre le pays sens dessus-dessous, légitimer les insultes, vulgarités, violences et autres bassesses, ne sont des actes ni citoyens, ni républicains, encore moins patriotiques.

La dernière sortie d’Ousmane Sonko fait froid dans le dos, et cela pousse à croire qu’il n’a rien à cirer de la stabilité nationale. Comment quelqu’un qui aspire à la plus haute charge étatique peut-il se permettre de balancer des sornettes comme: » le prochain soulèvement sera plus dévastateur que le premier »? Et pour crédibiliser cette forfaiture, il ajoute: » le peuple a dit sa volonté ». Quel peuple? Ne serait-on plus au Sénégal ? Ce genre de discours, indigne d’un homme qui se veut honnête, sage, droit et crédible, ne l’honore pas. Voulant se montrer intelligent, il veut faire croire que c’est à cause des gens arrêtés pendant et après ces saccages. Que nenni! Son seul souhait est d’échapper à la justice, en utilisant une partie de la population comme bouclier.

Quel peuple peut cautionner ou légaliser ces actes déplorables? des actes qui ont lésé tout le pays? Nous ne pensons pas qu’il puisse parler de ce Sénégal de paix, de dialogue et de voisinage pacifique.

La question qui nous chagrine est: Où étaient ces pseudo-défenseurs de la République lors des manifestations? Aucun d’entre eux n’a été aperçu. Après avoir mis les enfants des autres en première ligne, ils sont allés tout simplement se terrer, avec leurs femmes et enfants, dans leur maison dorée. Comment peut-on défendre une République tout en se cachant pour sauver sa peau? Est-ce cela qu’on appelle un combat pour la démocratie? Comment peut-on prendre les enfants des autres, les mettre devant un danger certain et mettre ses propres enfants en sécurité? Est du patriotisme ou de la lâcheté ?

Il est certes vrai que tout n’est pas rose dans ce Sénégal et dans la vie en général. Mais cela ne devrait pas nous conduire à l’échafaud, c’est à dire à la fragilisation de nos institutions donc de la République, à l’instauration de l’anarchie comme seul moyen de régler les problèmes, à la destruction de notre patrimoine et des biens appartenant à autrui. Le vandalisme n’a jamais réglé un problème. Le Président Macky Sall, quoi qu’on dise, a toujours prôné et privilégié le dialogue. Nos guides religieux ne cessent de nous montrer la véritable voie à suivre: le dialogue. C’est dans ce dialogue où réside le salut de notre pays, de notre démocratie, la véritable démocratie.

Bacary Seck, Président et Coordinateur du M.A.C.K.Y ( Mouvement d’Adhésion Citoyenne « Kooluté ak Yokuté »).