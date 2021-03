Adji Sarr brise le silence et charge Ousmane Sonko (Vidéo)

La masseuse la plus célèbre du Sénégal a enfin parlé à visage découvert. Un mois et demi après sa plainte contre l’opposant Ousmane Sonko, qu’elle accuse de viols répétés et de menaces de mort, la jeune Adji Raby Sarr s’est, pour la première fois, prononcé en public.

Jusqu’ici, elle ne s’était confiée qu’à travers les auditions devant les enquêteurs de la Section de Recherches et devant le Juge d’instruction du 1er Cabinet, le doyen des juges d’instruction, Samba Sall. Ce mercredi, 17 mars 2021, l’accusatrice s’est enfin dévoilée. Ecoutez les révélations explosives d’Adji Sarr…