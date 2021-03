Ousmane Sonko, le château de cartes de l’opposition…

Par la force des choses et des évènements, Ousmane Sonko est devenu aujourd’hui le point de construction d’une opposition forte et radicale contre le Président de la République Macky Sall. Toute opposition qui se veut crédible aux yeux de l’opinion n’a aucune autre alternative que de s’accrocher à un certain…Ousmane Sonko. On a vu ce dernier avec Mamadou Diop Decroix, Khalifa Sall, Malick Gakou et aussi avec tous les activistes qui veulent se faire un nom.

Le chef de file du Pastef (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) est le nouveau leader et trait d’union de l’opposition. Grace à lui, l’opposition que Macky Sall voulait réduire à sa plus simple expression, renait. L’opposition reprend toutes ses forces. Ousmane Sonko est passé par là. Lui seul a pu le faire. Incontestablement, il est actuellement le seul et unique leader de l’opposition. Toutes ses sorties sont désormais guettées.

Ousmane Sonko assurément a de quoi se bomber le torse. Mais pour combien de temps ? Sonko tiendra-t-il encore longtemps ce poste de leader irréductible de l’opposition jusqu’en 2024… ? Nul ne peut deviner ce qui risque de se passer demain. Qui sait ? Et si d’autres affaires plus terribles que celle de Adji Sarr venaient à se faire connaître. Le mythe Sonko s’écroulerait alors comme un château de cartes…Et l’opposition sera la première à s’en régaler…

Car, ce ne sont pas tous les responsables de l’opposition qui ont intérêt à voir Ousmane Sonko tenir son rang actuel. Tous n’ont pas entière confiance à Sonko. La tête de file du Pastef dérange même dans les rangs de l’opposition. Beaucoup de responsables de l’opposition se méfient de Ousmane Sonko comme la peste. Il n’est pas digne de confiance à leurs yeux. Ousmane Sonko se comporte en véritable donneur de leçons pour eux. Il n’y a guère longtemps, Ousmane Sonko les traitait tous avec mépris.

Qu’on le dise ou non, Ousmane Sonko est un adepte de la pensée unique. Qui n’a pas entendu Sonko qualifier les responsables de l’opposition qui ont participé au dialogue national de traîtres. Sonko dérange. Beaucoup de responsables de l’opposition n’ont manifesté leur solidarité à Sonko que parce que, ils ont été contraints par la force des évènements. Sonko dérange. C’est lui certainement le château de cartes de l’opposition. Et, il peut s’écrouler un jour ou l’autre. Alors là, Sonko risquera d’être tout seul. Qui sera en ce moment à ses côtés ?

La rédaction de Xibaaru