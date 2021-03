Macky Sall indéfendable, tant qu’il n’aura pas…

S’il y a un homme politique qui est devenu indéfendable en ce moment, c’est bien…le Président de la République Macky Sall. Oser défendre publiquement le Président de la République est un exercice rendu difficile. Le Président de la République Macky Sall se retrouve tout seul face à une opposition qui monte en puissance avec à sa tête Ousmane Sonko, et Khalifa Sall en embuscade. Qui aurait pu imaginer un tel scénario. Macky Sall était si sûr d’avoir réussi à tout contrôler qu’il promettait de réduire l’opposition au Sénégal à sa plus simple expression.

Il faudra désormais au Président de la République Macky Sall revoir toute sa copie. C’est lui qui se retrouve dans une phase descendante, alors que l’opposition est dans une courbe ascendante. Macky Sall n’a plus d’autre alternative que de se plier aux exigences du peuple. Macky Sall a besoin de redorer son blason terriblement terni à la suite des épreuves subies par le Sénégal entier. Il lui faut se plier aux exigences des populations qui sont lasses de la manière dont elles sont gouvernées. Et c’est à Macky Sall de décrypter tout le message qui lui est envoyé par le peuple, suite à l’affaire Ousmane Sonko.

Les ministres sont aujourd’hui vomis par le peuple sénégalais en entier. Ils n’osent même plus se présenter sur les plateaux télés, tant, ils se savent indésirables partout où ils passent. Ils ne doivent s’en vouloir qu’à eux-mêmes, si avant même qu’ils n’ouvrent leur bouche, ils sont traités de menteurs et de défenseurs du diable. Ils se sont montrés arrogants vis-à-vis des populations, alors qu’ils sont entretenus par l’argent du contribuable. C’est pourquoi à ce stade des choses, hélas le diable c’est Macky Sall, et il sera indéfendable tant qu’il n’aura pas fait…peau neuve.

Macky Sall doit faire peau neuve. Il n’y a plus d’autre issue pour lui. Il doit faire peau neuve par la dissolution totale de son gouvernement, la suppression des institutions inutiles comme le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) de Aminata Mbengue Ndiaye, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) de Idrissa Seck, le Haut conseil de dialogue social (HCDS) de Innocence Ntap Ndiaye et la Commission nationale du Dialogue des Territoires (CNDT) de Benoît SAMBOU, dont les budgets cumulés dépassent la barre des vingt (20) milliards.

Le Président de la République Macky Sall est obligé de le faire afin de montrer aux populations qu’il a bien compris le message qui lui a été envoyé à travers les manifestations violentes traversées récemment par le Sénégal.

La rédaction de Xibaaru