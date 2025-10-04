Affaire Talla Sylla : les proches de l’ancien maire de Thiès répliquent à « Fou Malade »

Les proches de Talla Sylla n’ont pas mâché leurs mots après la sortie médiatique de Malal Talla, alias Fou Malade, survenue vendredi soir sur un plateau télévisé. Selon eux, l’artiste et activiste a tenu des propos jugés « méprisants » et « indignes » à l’égard de l’ancien maire de Thiès.

« Malal Talla n’est pas fou, il est simplement malade d’indignité », ont déclaré des proches de Talla Sylla dans des propos repris par Seneweb. Ils estiment que le rappeur, autrefois perçu comme un défenseur des opprimés, a « choisi la veille d’une date symbolique pour commettre une agression morale d’une rare bassesse ».

Sakhir Sarr, au nom de l’entourage de l’ex-ministre conseiller du président Macky Sall, déplore des propos « chargés de mépris » et « insultant la dignité » de Talla Sylla. Selon lui, « en raillant l’affaire Talla Sylla avec un sourire narquois, Malal Talla n’a pas seulement déçu ceux qui voyaient en lui un symbole du mouvement Y’en a marre, il a révélé une maladie de l’âme, faite d’amnésie morale et d’indifférence cruelle ».

Les proches du leader du parti Jëf-Jël rappellent que le 5 octobre, évoqué avec désinvolture par Fou Malade, n’est pas une date anodine : « C’est la cicatrice visible et permanente sur le corps d’un homme victime d’une tentative d’assassinat il y a 22 ans. Douter de cette réalité, c’est insulter les souffrances qu’il porte encore et le travail des enquêteurs qui ont établi les faits. »

Ils rappellent aussi le geste de pardon posé par Talla Sylla en 2013 : « Guidé par les enseignements de Cheikhoul Khadim, il a publiquement pardonné à ses agresseurs et à leurs commanditaires », souligne Sakhir Sarr, saluant « la grandeur » de celui qui, chaque 5 octobre, organise une lecture du Coran en mémoire des siens — et même pour le repos de l’âme de ceux qui ont voulu le tuer.

« Voilà la différence entre les deux Talla, concluent-ils. L’un, Sylla, porte ses cicatrices avec dignité et répond à la haine par la prière. L’autre, Malal, trahit son passé d’activiste pour un quart d’heure de buzz. »

Et de conclure, non sans amertume : « ”Fou Malade” porte bien son nom, non pas parce qu’il est fou, mais parce qu’il est malade d’avoir perdu l’essence d’un homme de principe : le respect de la vérité et la compassion pour la souffrance. »