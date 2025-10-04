Bilan : 78 cas de Fièvre de la Vallée du Rift et 5 cas de Mpox enregistrés

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié, ce 4 octobre 2025, un nouveau point de situation sur les épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de Mpox.

Selon le communiqué, le Sénégal a enregistré 78 cas confirmés de FVR, dont 11 décès. La région de Saint-Louis reste la plus touchée avec 75 cas, suivie de Louga (2 cas) et Matam (1 cas).

Concernant la maladie Mpox, 5 cas confirmés ont été détectés depuis le 22 août 2025, tous dans la région de Dakar. Aucun décès n’a été enregistré et un patient est déjà guéri.

Le ministère appelle les populations à la vigilance, au respect des mesures de prévention et à la collaboration avec les agents de santé pour freiner la propagation de ces maladies.

Les ministres de la Santé et de l’Agriculture se sont rendus à Saint-Louis et à Louga pour suivre la situation de près et coordonner la réponse nationale.