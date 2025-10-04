Décision FMI reportée : Alioune Tine monte au créneau

Alors que le Sénégal attendait avec impatience le verdict du Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) sur le dossier de la dette dite « cachée », l’institution a finalement décidé de repousser sa décision. Un report qui suscite de nombreuses réactions à Dakar.

Parmi les voix les plus critiques, celle d’Alioune Tine. Dans une tribune publiée sur ses plateformes numériques, le fondateur d’Afrikajom Center a appelé le FMI à « cesser les manœuvres » qui, selon lui, freinent le décaissement attendu par le Sénégal.

« Nous invitons le Conseil d’administration du FMI à débloquer rapidement les fonds nécessaires afin de permettre au Sénégal d’emprunter la voie de l’émergence et de la prospérité », a-t-il plaidé.

L’activiste et défenseur des droits humains estime que les autorités sénégalaises ont affiché leur volonté de transparence dans la gestion publique. Il appelle donc l’institution financière internationale à ne pas « décourager les sociétés africaines » qui œuvrent à renforcer leurs institutions démocratiques et à renouveler leur personnel politique.