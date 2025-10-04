Babacar Mbengue quitte Taxawu Sénégal : « une rupture douloureuse, mais nécessaire »

Le maire de Hann-Bel-Air, Babacar Mbengue, a officialisé sa démission de Taxawu Sénégal, la plateforme politique dirigée par Khalifa Ababacar Sall. Dans un entretien accordé à L’Observateur, l’édile est revenu sur les raisons de cette séparation et sur ses perspectives politiques.

Selon lui, cette décision découle d’un désaccord personnel avec le leader du mouvement. Babacar Mbengue estime que la perte de la Ville de Dakar, survenue le 25 août dernier, symbolise un recul politique et une fragilisation de Taxawu Sénégal.

Il affirme que sa démission, intervenue un mois après cette défaite, a été longuement mûrie, aussi bien sur le plan personnel qu’en concertation avec sa base. « C’est une rupture douloureuse, après des années de compagnonnage politique et personnel », reconnaît-il, tout en précisant que « la politique impose parfois d’aller de l’avant ».

Quant à la suite de son parcours, le maire de Hann-Bel-Air indique être encore en phase de réflexion. Il n’a, pour l’heure, pris aucune décision quant à la création d’un nouveau mouvement ou à un rapprochement avec d’autres formations politiques. Interrogé sur une éventuelle alliance avec Pastef, Babacar Mbengue reste prudent : « Ce n’est pas encore à l’ordre du jour », a-t-il conclu.